Andrés Carevic les dijo esto a sus jugadores para remontarle el partido a Saprissa

Andrés Carevic salió más que contento tras remontarle el juego a Saprissa y meterse en zona de clasificación durante la jornada número 11 del torneo de Clausura.

El técnico del Club Sport Cartaginés no pudo ocultar su felicidad tras vencer 2 por 1 a los morados, y bajarlos de los cuatro primeros de la clasificación, puesto que ahora ocupan ellos.

El argentino aseguró que, aunque terminó el primer tiempo con el marcador en contra, la charla en el descaso fue clave para darle vuelta al marcador.

“Yo en los medios tiempos siempre saco dos o tres detalles en lo defensivo que no estamos haciendo bien, y también saco lo ofensivo de donde podemos hacerle daño al rival. Siempre hablo de lo que hay que mejorar y qué estamos haciendo bien. Hoy sí hice un llamado de atención por la táctica fija, porque que no la hemos ejecutado bien y eso me molestó, porque nosotros trabajamos y no pueden pasar algunas cosas que sucedieron”, confesó en conferencia de prensa.

Agregó que, a pesar de que fue un partido bonito y entretenido por parte de ambos clubes, hicieron méritos para dejarse los tres puntos.

“Los jugadores hicieron un excelente partido con una intensidad impresionante. Creo que fue un lindo partido de los equipos, bien jugado, con llegadas de gol, buen fútbol y creo que nosotros generamos mucho con buen fútbol y lo importante es que ganamos el partido y fuimos justos ganadores”, concluyó satisfecho.