Andrés Carevic volvió al Morera Soto para darle un golpe al corazón del liguismo

El argentino Andrés Carevic regresó al estadio Alejandro Morera Soto, escenario donde dirigió en el pasado a Liga Deportiva Alajuelense, y esta vez salió victorioso con un triunfo 1-2 de Sporting FC en la jornada 7 del Clausura.

Andrés Carevic celebró el triunfo 1-2 de Sporting FC ante Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Fue un partido sumamente difícil”

Tras el encuentro, el timonel reconoció la dificultad del compromiso, tanto por el rival como por el momento que atraviesa su equipo.

“Sabíamos que iba a ser un partido sumamente difícil para nosotros, también por la situación en la que nos encontramos en este arranque. Pero vivimos en el proceso, venimos creciendo como equipo”, señaló.

LEA MÁS: Sporting hincó a Alajuelense en su propia casa previo al clásico contra Saprissa

El técnico destacó la actitud y el esfuerzo de sus jugadores.

“Mis felicitaciones para ellos; la verdad que es un triunfo impresionante contra un gran equipo que acá de local es muy fuerte. Nosotros tenemos un modelo, una esencia que la queremos llevar a cabo”.

Crecer sin perder el equilibrio

Carevic valoró el buen primer tiempo de su equipo, pero pidió mesura.

“Hay que ir con tranquilidad y buscando objetivos a corto plazo. Lo importante ahora es mantener lo que estamos haciendo. No podemos bajar, tenemos que mantener un equilibrio”.

Además, habló del proceso con los jóvenes del plantel y explicó que deben sumar minutos con inteligencia, ya que es el equipo que menos minutos suma de juveniles.

LEA MÁS: El contundente aviso de Josimar Méndez tras su noche soñada en el Morera Soto

“Sabemos que estamos atrás en algunos minutos, pero también tenemos que entender la situación donde está el equipo. No es poner un chico por poner; lo vamos llevando en el proceso”.

El entrenador dejó claro que el triunfo es un paso importante, pero el foco sigue siendo consolidar el crecimiento del equipo jornada a jornada.