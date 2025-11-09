Andy Rojas levanta el título de la MLS Next Pro, tras quedar fuera de la convocatoria de la Selección de Costa Rica

El costarricense Andy Rojas tuvo un cierre de jornada lleno de contrastes. Este sábado se coronó campeón con el New York Red Bulls II en la MLS Next Pro, mismo día en que recibió la noticia de que no había sido incluido en la convocatoria final de Costa Rica para los próximos compromisos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

El conjunto estadounidense venció al Colorado Rapids 2 en una emocionante final, que terminó 3-3 en tiempo regular, definiéndose en la tanda de penales. Rojas disputó los 120 minutos de juego y fue uno de los cinco tiradores del Red Bulls II, anotando su penal con seguridad para contribuir al título.

PK SHOOTOUT | GOAL



Andy Rojas converts bottom right corner



COL | ❌❌✅



NY | ✅✅✅



3-3 | #NYvCOL | #NYRBII — New York Red Bulls II (@NYRBII) November 9, 2025

La otra cara del día: fuera de la lista de Herrera

Andy Rojas celebró el título de la MLS Next Pro con New York Red Bulls II tras vencer a Colorado Rapids 2. (New York II /New York II)

Horas antes de levantar el trofeo, el técnico Miguel “Piojo” Herrera había anunciado la lista definitiva de convocados para los juegos ante Haití y Honduras, dejando por fuera al joven atacante.

A pesar de la exclusión, el tico cerró la jornada con una sonrisa tras convertirse en campeón de la MLS Next Pro, un logro que reafirma su crecimiento y proyección internacional.

CHAMPIONS!!! New York Red Bulls II come all the way back and defeat the Colorado Rapids 2 in penalty kicks. WOW! #RBNY pic.twitter.com/zyrCR8cgSJ — Daniel Rebain 🇺🇲🇵🇱 (@pvtmcbain) November 9, 2025

Nota realizada con ayuda de IA