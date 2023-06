Ángel Catalina: “No me gusta el concepto ese de fichaje bomba... yo creo más en los equipos ”

Ángel Catalina habló sobre la forma de fichar en Saprissa. (Deportivo Saprissa )

El gerente deportivo de Saprissa, Ángel Catalina, dejó claro que en el club morado no están interesados en los fichajes bomba.

El español asistió a un programa deportivo de Tigo Sports donde habló sobre las políticas del cuadro tibaseño y su preferencia en el mercado de fichajes.

“En Saprissa tenemos un norte en la disciplina financiera, uno trabaja con un presupuesto y dentro de eso yo tengo que hacer la mejor planilla posible”, mencionó.

Ante la consulta del periodista Gustavo López de que si eso se adapta para contratar a jugadores de renombre, el gerente respondió que prefiere hombres a nombres.

“A mí no me gusta el concepto ese de fichaje bomba, yo no creo tanto en los nombres y creo más en los equipos y en los hombres”, concluyó.

Durante la entrevista, Catalina también aseguró que las salidas de se han dado en el club eran necesarias y no son ningún capricho.