Argentina vs. Venezuela: El último partido de Messi en eliminatorias como local, ¿a qué hora y dónde verlo?

Lionel Messi vivirá un día inolvidable en juego entre Argentina y Venezuela (LUIS ROBAYO/AFP)

Lionel Messi vivirá una jornada histórica este jueves 4 de septiembre, cuando dispute su último partido de eliminatorias mundialistas como local con la Selección de Argentina.

El encuentro contra Venezuela se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y será seguido por millones de fanáticos en todo el mundo, incluido Costa Rica.

El pitazo inicial está programado para las 5:30 p.m. (hora de Costa Rica), un horario clave para quienes no quieren perderse lo que podría ser la despedida de Messi en eliminatorias ante su gente.

LEA MÁS: Influencer usa su parecido con Messi para buscar votos en la política, pero ya se topó con su primera traba

Canales y plataformas disponibles en Costa Rica

ViX: la plataforma de streaming transmitirá el duelo en vivo.



Claro Sports: disponible en los principales cableoperadores del país.

TyC Sports

Argentina llega ya clasificada al Mundial 2026, pero la atención está puesta en Messi. El rosarino, que conquistó la Copa del Mundo en 2022, aceptó que este podría ser su último juego de eliminatoria en su casa, por eso, este choque contra Venezuela representa un momento simbólico y lleno de emoción para él, sus compañeros y los hinchas.

LEA MÁS: Esta fue la reacción de Lionel Messi y Antonella tras ser captados por la “kiss cam” de Coldplay

Venezuela, por su parte, se juega la vida en su intento por alcanzar un cupo al repechaje, lo que añade aún más tensión al encuentro.