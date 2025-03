Ariel Rodríguez contó la razón por la que fue a celebrar gol con Paulo Wanchope

Ariel Rodríguez están encantado con la llegada de Paulo Wanchope Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ariel Rodríguez se lució con un doblete en el debut de Paulo César Wanchope como entrenador del Deportivo Saprissa y aseguró estar feliz con su nuevo técnico.

El delantero morado ya dejó atrás su sequía goleadora, está en un gran momento a nivel individual, así lo demostró con dos goles ante la Asociación Deportiva San Carlos y se convirtió en el segundo mejor goleador del Saprissa por campeonato nacional, con 109 goles.

“Hay que estar orgulloso del trabajo que uno hace, también hay que felicitarse a veces por todo el esfuerzo que ha valido la pena. Nada de esto sería posible si no es por Dios, por mis compañeros y los cuerpos técnicos que han estado acá que me han dado la confianza y por dicha llegó ahí y ahora vamos por más. A veces uno pasa por situaciones difíciles, pero lo más importante es no bajar los brazos”, explicó tras el partido.

LEA MÁS: Paulo César Wanchope debutó en Saprissa exactamente de la manera cómo se lo había soñado

Rodríguez superó los números de Edgar Marín y es el segundo goleador histórico de los morados, solo por detrás de Evaristo Coronado, que sumó 148 tantos.

“Se escucha muy fácil, pero es difícil porque demasiados jugadores han pasado por acá y me tocó a mí”, mencionó muy orgulloso.

El Samurái explicó que está muy contento con la llegada de Chope, no solo por la figura que representa en el fútbol nacional, sino también por la confianza que le mostró desde el primer momento, por eso fue a celebrar con él.

“Para nosotros, tener a Paulo en el cuerpo técnico es un privilegio. Todos conocemos la carrera de Paulo César y estamos contentos y yo agradecido por la confianza que medio desde que llegó y ahora a retribuirle a él de la mejor manera. Paulo, desde que llegó, habló conmigo y la confianza que le puede dar a usted un técnico y es importantísimo, por dicha se nos dio la victoria”, concluyó.