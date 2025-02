Ariel Rodríguez dijo todo lo que tenía guardado tras cortar sequía goleadora

Ariel Rodríguez volvió a anotar este jueves con Saprissa en choque de Copa de Campeones de la Concacaf Cup. Fotografía: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Ariel Rodríguez salió de las sombras para anotar el gol del triunfo del Deportivo Saprissa ante el Vancouver Whitecaps en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El delantero morado tenía más de tres meses de no anotar con el Saprissa, una de las sequías goleadoras más extensas de su carrera, hecho por el que el gol de este jueves le supo a gloria.

Además de su regreso al gol y su reencuentro con la afición morada, el gol le valió el triunfo a los morados en la conocida Saprihora.

“Estoy contento con el gol, pero sé lo que yo trabajo día a día, sé lo que me esfuerzo, que trato de ser lo más profesional posible y cuando uno es así, tarde o temprano se le va a dar la recompensa y, gracias a Dios, se me dio así, en un partido lindísimo, un partido de Concacaf ¿Qué más que eso? Lo más importante fue el grupo que siempre me apoyó. Ver cómo hoy todos fueron a celebrar conmigo, significa mucho”, explicó en zona mixta tras el partido.

El morado agregó que, aunque la pasó mal en esos días sin anotar, lo más importante fue mantenerse fuerte mentalmente.

“La afición tiene todo el derecho de criticarnos, es la exigencia que nos dan y por eso Saprissa es el equipo más ganador de Centroamérica, por la presión y la exigencia que nos ponen y los que estamos aquí tenemos que saber vivir con eso. Yo tengo muchos años de estar acá, me han criticado y me han aplaudido. Lo más importante es mantenerse fuerte, yo sabía que el gol iba a llegar. Lo mental es lo más importante. En todo el mundo, los delanteros pasan situaciones así, pero hay que mantener la calma y las cosas van a llegar”, concluyó.

Rodríguez aseguró que el gol no cambia nada y que ahora espera con ansias el choque del domingo por el campeonato nacional.