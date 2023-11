Así está Ibai Llanos tras ser internado de emergencia en Corea del Sur

El streamer Ibai Llanos fue internado de emergencia (Twitter: Ibai Llanos)

El conocido streamer español Ibai Llanos puso en alerta a sus seguidores tras contar que lo hospitalizaron de emergencia mientras estaba de viaje en Corea del Sur.

El socio de Gerard Piqué no quiso dar detalles sobre su quebranto de salud, pero contó que estaba bastante enfermo, con una fiebre que no le bajaba y sorprendido por la atención médica de ese país asiático.

“Me han dado un montón de pastillas y es diferente que en España, donde te dan una o dos que te sirven para varias cosas. Aquí te dan seis, no está tan comprimido, lo hacen de otra manera”, explicó.

Ante la preocupación de sus millones de seguidores, quiso contar que está mejor y medicado.

“Nada chavales, ya estoy mucho mejor, estuve tomando antibiótico unos cuantos días que me dio una doctora coreana, la verdad que no sé qué me dio la tía, pero acertó, me dio seis pastillas cada ocho horas y me siento como un put… toro”, mencionó en un video de Instagram.

El español seguirá en territorio coreano hasta el próximo domingo cuando se dispute la final del Campeonato Mundial de League of Legends.