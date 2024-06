Así reaccionó la afición del Cartaginés ante la llegada de Marcel Hernández al Herediano

Aficionados del Cartaginés culparon a Leonardo Vargas por el fichaje de Marcel Hernández con el Herediano

Aficionados del Cartaginés explotaron en furia contra el presidente del club, Leonardo Vargas, tras ver el fichaje de Marcel Hernández con el Herediano.

Aunque ya pasaron unos días desde que el cuadro brumoso anunció la salida del delantero cubano, verlo con los colores de un rival directo, como el Team, puso a rabiar a muchos aficionados, que culpan a Vargas por el fin de la buena relación con Hernández.

El cubano es, oficialmente, un refuerzo del Herediano, y en la publicación del anuncio y en las redes sociales del Cartaginés llovieron críticas y quejas de muchos aficionados blanquiazules.

“Este año por lo menos no esperamos nada, complicado que nos decepcionen”, “Huele a descenso”, “Sin Marcel va a ser difícil ver goles”, “Dios quiera no terminemos de último lugar”, “Con este equipo vamos a disputar el descenso”, “Sin Marcel se desarma el equipo”, “Huele a fracaso”, “Marcel es Cartago de corazón”, “Marcel está ahí porque no le quedaba de otra”, “Eran buenos días, ahora son solo días”, comentaron algunos brumosos.

Entre los comentarios hubo una petición general a los de la Vieja Metrópoli, buenos fichajes, por lo que para reconquistar a su afición tienen mucho trabajo pendiente.