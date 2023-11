Así se motiva el Real Estelí para enfrentar esta noche a Alajuelense en Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí inician la final de la Copa Centroamericana de Copa en Nicaragua. El partido definitivo será el 5 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Concacaf)

Este martes se llevará acabó el primer partido de la final de la Copa Centroamericana entre el Real Estelí y la Liga Deportiva Alajuelense y el club pinolero se motiva con un video muy original.

A diferencia de Alajuelense, que llega al duelo tras haber sufrido una derrota en su casa que terminó con la molestia de muchos aficionados, el Tren llega motivado y con la misión de cerrar con broche de oro el gran torneo que ha hecho, donde incluso eliminaron al Saprissa, que era uno de los favoritos.

“Creemos, de verdad creemos, creemos que no hemos tocado aún la cima, que nos falta este momento y que ustedes lo harán realidad. Muchachos, ese día corran más que nunca, peleen más que nunca, crean más que nunca, porque habrá siete millones de corazones que no dejarán de alentar, que no dejarán de cantar, que no dejarán de creer, hasta el último aliento. Aquí estamos Tren, todos juntos para hacerlo realidad”, dice una voz en el clip.

En el vídeo muestran imágenes de lo interno del camerino, de juegos pasados y de su afición apoyándolos en las graderías.

El partido de ida será este martes a las 9 p. m. y se podrá ver en exclusiva por la señal de la cadena ESPN.