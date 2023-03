Así se siente Keylor Navas después de la eliminación del PSG de la Champions League

Keylor Navas fue uno de los primeros jugadores del Nottingham Forest en ingresar al estadio. (Nottingham Fo)

Este miércoles el Bayern Múnich eliminó al París Saint Germain de la UEFA Champions League tras ganar la serie de octavos con un global de 3-0 (1-o y 2-0) y Keylor Navas hizo una publicación que mostró cómo se tomó la eliminación de su exequipo.

El club francés sigue siendo el dueño de la ficha Navas y hasta hace pocas semanas aún formaba parte de la planilla que quedó eliminada del torneo más importante de Europa.

Aunque algunos esperaban que el arquero tico lamentará la derrota o les enviara un mensaje a sus excompañeros, él prefirió publicar una imagen de su nueva vida en Inglaterra.

En sus historias de Instagram, Navas compartió una foto de lo que parece ser el jardín de su nueva casa y etiquetó a su esposa, Andrea Salas.

El portero acompañó la publicación con la letra de una emotiva canción y con dos emojis de tacitas con café.

“Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a dónde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado”, fue parte de la letra de la canción que compartió Keylor.

La historia del costarricense dejó claro que está tranquilo, pasando un buen momento en Inglaterra, donde con su nuevo equipo, el Nottingham Forest, lucha por seguir sumando puntos en la mejor liga del mundo.