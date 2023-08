Así se tomó la afición el retiro de Cristian Gamboa de la Selección

Cristian Gamboaa es tendencia tras renunciar a la Sele

El lateral derecho costarricense, Cristian Gamboa, anunció su retiro de la de Selección Nacional y se volvió tendencia en redes sociales, donde prensa y afición opinaron sobre la inesperada decisión.

Gamboa comunicó este lunes que no iba a volver a jugar con la camiseta de la Tricolor y argumentó que a sus casi 34 años de edad piensa que su ciclo ya pasó, sinceridad que generó nostalgia, pero fue aceptada por parte de la afición.

“Grande Gamboa, hizo que otros no tuvieron la valentía de hacer”, “Es triste lo de Gamboa, pero si el mae ya no quería estar en la Selección o simplemente cree que su ciclo acabó, pues se le aplaude el hecho de que él mismo se haga a un lado”, “Está bien. Quiere concentrarse en la Bundesliga, perfecto. Gracias mae, nada que reclamarle”, fueron algunos de los mensajes positivos.

La noticia también generó críticas y decepción en muchos otros aficionados, que pensaban que el defensor no había estado últimamente con la Tricolor por culpa de Luis Fernando Suárez.

“Tanto que decían que era Suárez y vean”, “Qué dicha, así dejan de pedir a un jugador que ya no quiere venir”, “Qué tuanis querer el mundial y no querer venir a las eliminatorias… gracias, pero no gracias”, “Para renunciar hay que estar”, “Gracias, falta no hace”, fueron ciertas opiniones.

Gamboa aseguró que espera terminar su contrato de 10 meses con el VfL Bochum, renovar un año más y luego volver al Municipal Liberia a terminar su carrera.