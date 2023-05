Aspecto fuera de lo deportivo convirtió a Vladimir Quesada en tendencia a nivel nacional

El técnico Vladimir Quesada le ganó el primer pulso a Jeaustin Campos. Rafael Pacheco.

El entrenador del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, es tendencia número uno a nivel nacional tras el triunfo de 2-1 ante el Club Sport Herediano.

A pesar de que en lo profesional ganó el primer duelo y se dejó los tres puntos en la casa del rival, la actitud del timonel fuera del duelo fue lo que provocó la mayoría de comentarios.

LEA MÁS: Jeaustin Campos: “nosotros fuimos los que perdimos”

La pasividad, educación y tranquilidad del entrenador durante el partido y sobre todo en la conferencia de prensa, fue el aspecto que más llamó la atención.

“A mí no me gusta don Vladimir de entrenador, pero no tengo duda de la buena persona y lo morado que es”, “Te quiero mucho Vladimir”, “Independientemente de cuando se le han dado o no se le han dado resultados, yo a Vladimir sí que lo quiero mucho más”, “Yo sí no puedo con la pasividad de Vladimir”, son algunos de los mensajes en redes.

A pesar de que la mayoría eran por su actitud, unos sí analizaron sus decisiones en lo deportivo, donde recibió halagos, pero también muchas crítica

Que atractiva la decisión de Vladimir de jugar con la dupla Sinclair -Madrigal en la delantera. El primero pivotea, lucha, sostiene, gana en la cancha área y el segundo agarra todo lo que queda libre por el frente de ataque. — Tomás Fonseca (@tomfonseca) May 12, 2023

Que clase de cambios los de Vladimir🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Un pandereta atípico (@enocksalazar) May 12, 2023

Buen resultado que podría haber sido incluso mejor si no hubiera sido por el pésimo planteamiento de Vladimir pero el segundo tiempo. — Esteban Alfaro (@Esteban_Alfaro7) May 12, 2023

Vladimir es como todo cosi jaja todo humilde 🥹 — Vikita ✨ (@vikyro18) May 12, 2023