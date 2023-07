AuronPlay le bajó el piso a Alajuelense y hasta le cambió el nombre

AuronPlay le tiró con todo a Alajuelense

Uno de los streamer más famosos del mundo, Raúl Álvarez Genes, conocido como AuronPlay, le bajo el piso a la Liga Deportiva Alajuelense y le envío un mensaje al Deportivo Saprissa.

El conocido español, que se ha caracterizado por sus interacciones con el cuadro morado, dejó claro que en Costa Rica solo apoya a Saprissa y se refirió de forma despectiva sobre Alajuelense.

“Al Deportivo Saprissa que hoy inicia su campeonato en Costa Rica y va por tri y a Mariano Torres, que se recupere pronto, ahí el mensaje con todo el cariño y todo el amor”, mencionó sobre los tiaseños.

Por otro lado, Auron aseguró que no sabe nada de “Jajaluense” tras un reclamo por mandar un saludo a la Liga, tras petición de un aficionado.

“¿Qué asco la Liga? A por la felicitación que he enviado, amigos, yo envío bendiciones y no sé ni a quien, no me lo tengáis en cuenta, envié a una bendición a la Liga a la Jajaluense, pero yo no sé ni lo que es”, dijo para disculparse con un seguidor morado.

A muchos manudos no les gustó la forma en que el conocido español se refirió a su club, mientras que los morados se burlaron en redes sociales.

Auronplay: "Yo le envío una bendición al Jajaluense"