Ausencia de Keylor Navas en amistosos de la Sele le rompe el corazón a algunos periodistas

Keylor Navas no jugará el partido contra Guatemala el próximo jueves. El portero tico del París Saint-Germain no hizo el viaje a Los Ángeles por una lesión muscular y es duda para la Copa Oro.



