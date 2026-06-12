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Australia vs. Turquía: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

Australia y Turquía debutarán este sábado 13 de junio en el Grupo D del Mundial 2026 en busca de comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo

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Por Hillary Chinchilla Marín

La jornada del sábado 13 de junio en el Mundial 2026 concluirá con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, dos selecciones que buscarán arrancar con buen pie su participación en el Grupo D.

El encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos, que intentarán sumar tres puntos desde el debut y tomar ventaja en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Se cierra una intensa jornada mundialista

La actividad mundialista de este sábado incluirá cuatro partidos correspondientes a los grupos B, C y D, con presencia de selecciones de todos los continentes.

Australia intentará confirmar su crecimiento en los últimos años, mientras que Turquía regresa a una Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo, como lo hizo en Corea y Japón 2002.

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En Costa Rica, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de FOX+ y TD Max, que transmiten todos los partidos del Mundial 2026.

Australia y Turquía juegan el sábado en el Mundial 2026.
Australia y Turquía juegan el sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Australia vs. Turquía?

PaísHoraCanal
Costa Rica10:00 p. m.FOX+, TD Max
México10:00 p. m.TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7 y ViX
Estados Unidos (ET)12:00 a. m. (domingo 14)FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One y SiriusXM FC
Perú11:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Colombia11:00 p. m.Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional y Paramount+
Ecuador11:00 p. m.DirecTV, Paramount+ y DGO
Chile12:00 a. m. (domingo 14)DirecTV, Paramount+ y DGO
Venezuela12:00 a. m. (domingo 14)DirecTV Sports y DGO
Bolivia12:00 a. m. (domingo 14)Entel TV y Tigo Sports
Argentina1:00 a. m. (domingo 14)TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount+
Uruguay1:00 a. m. (domingo 14)DirecTV, DGO y Paramount+
Paraguay1:00 a. m. (domingo 14)Gen y Trece
Brasil1:00 a. m. (domingo 14)CazéTV
Puerto Rico10:00 p. m.Fox Sports 1 y Telemundo
Guatemala10:00 p. m.Tigo Sports
Nicaragua10:00 p. m.Canal 10 y Tigo Sports
Honduras10:00 p. m.Tigo Sports
El Salvador10:00 p. m.Tigo Sports
República Dominicana10:00 p. m.Pio Deportes
España6:00 a. m. (domingo 14)DAZN y Movistar+
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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