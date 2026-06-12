Australia vs. Turquía: hora y canal para ver el partido del Mundial 2026 en Costa Rica, Latinoamérica y España

La jornada del sábado 13 de junio en el Mundial 2026 concluirá con el enfrentamiento entre Australia y Turquía, dos selecciones que buscarán arrancar con buen pie su participación en el Grupo D.

El encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos, que intentarán sumar tres puntos desde el debut y tomar ventaja en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Se cierra una intensa jornada mundialista

La actividad mundialista de este sábado incluirá cuatro partidos correspondientes a los grupos B, C y D, con presencia de selecciones de todos los continentes.

Australia intentará confirmar su crecimiento en los últimos años, mientras que Turquía regresa a una Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo, como lo hizo en Corea y Japón 2002.

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En Costa Rica, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de FOX+ y TD Max, que transmiten todos los partidos del Mundial 2026.

Australia y Turquía juegan el sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

¿A qué hora y dónde ver Australia vs. Turquía?