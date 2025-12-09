¿Cambia de fecha semifinal entre Alajuelense y Liberia por el Festival de la luz? Esto dice Fuerza Pública

La Fuerza Pública aclaró este martes que no ha solicitado reprogramar ni cancelar la semifinal de vuelta entre Alajuelense y Municipal Liberia, prevista para este sábado en el Morera Soto, luego de que circularan versiones que atribuían a la institución una supuesta petición para cambiar la fecha del encuentro.

El partido Alajuelense–Municipal Liberia se jugará sin cambios en su programación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Autoridades mantienen el partido en su calendario original

Según la información oficial, el partido se desarrollará tal como está programado, el sábado a las 8 de la noche (mismo tiempo que el Festival de la luz, en San José, donde habrá mucha presencia de Fuerza Pública) sin alteraciones en calendario ni sede. La institución subrayó que nunca planteó modificar la fecha, por lo que corresponde al comité organizador mantener los preparativos habituales para este tipo de eventos de alta convocatoria.

La Fuerza Pública indicó que el equipo organizador deberá reforzar la seguridad privada, un requisito habitual en partidos de semifinales, mientras que la Policía dispondrá de recurso local para la seguridad ciudadana en las vías de aproximación al recinto deportivo y zonas aledañas. Este despliegue forma parte de los planes operativos establecidos para coordinar el ingreso y salida de aficionados.

Seguridad en zonas externas y control de flujos

La organización del evento deberá reforzar la seguridad privada en el Morera Soto (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las autoridades detallaron que la labor policial se enfocará en el orden público fuera del estadio, con especial atención a rutas de acceso, áreas comerciales cercanas y puntos de reunión de las aficiones. El objetivo es asegurar un desplazamiento fluido y prevenir incidentes antes, durante y al finalizar el compromiso.

El encuentro entre Alajuelense y Municipal Liberia definirá al clasificado a la siguiente fase del torneo, por lo que se espera una alta asistencia de público en el Alejandro Morera Soto.