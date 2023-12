Carlos Mora tiene la mejor motivación del mundo para enfrentar a Herediano en semifinales

El jugador de Alajuelense Carlos Mora tiene la mejor motivación para enfrentar las semifinales del Apertura. (Instagram)

Carlos Mora, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, recibió la mejor noticia y tiene la motivación a tope para enfrentar al Herediano en las semifinales del torneo de Apertura.

Mora y su esposa, Pamela Mora, mostraron muy contentos y felices que ya tienen a su pequeña Amanda en casa, esto tras semanas complicadas donde la bebita estuvo internada, tal y lo como lo contó la mamá en sus redes sociales.

“Lloro cada vez que me vengo del hospital y no puedo venirme con mi bebé, me duele en el alma, me quema”, explicó hace cuatro días en sus historias de Instagram, pero al parecer ya eso quedó atrás porque el extremo subió muy contento una foto con la pequeña.

En la imagen queda bastante claro que ya la bebita está en la casa con ellos, el futbolista le puso unos emojis de corazón y una carita enamorado.

La publicación de Mora se llenó de mensajes de felicitación y buenos deseos para su familia y no cabe duda que esa es la mejor motivación de cara al primer duelo de las semifinales, que será este sábado a las 8 de la noche en casa del Herediano.

El manudo tendrá una semana muy importante y llena de retos, porque este martes 5 de diciembre también tendrán que disputar el duelo de vuelta de la final de Copa Centroamericana, a la que llegan con 3 goles de diferencia y él con el deseo de dedicárselo a Amandita.