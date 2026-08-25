Cartaginés vs. FAS: ¿A qué hora y en qué canal ver el partido de Copa Centroamericana este martes?

El Club Sport Cartaginés tendrá una noche clave este martes cuando reciba al Club Deportivo FAS de El Salvador por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

El compromiso arrancará a las 8:30 p. m. en el estadio José Rafael “Fello” Meza, donde los brumosos buscarán un resultado que los mantenga en carrera por la clasificación.

Para quienes no puedan asistir al estadio, el encuentro se podrá seguir por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Cartaginés llega metido en una cerrada lucha

Cartaginés recibirá al FAS de El Salvador este martes por la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

La jornada será determinante porque corresponde a la última fecha de la fase de grupos y definirá cuáles equipos avanzarán en el grupo D.

El conjunto de la Vieja Metrópoli se ubica en el segundo puesto con cinco puntos, solamente dos unidades por debajo del líder Motagua, que suma siete.

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La pelea está particularmente apretada porque Municipal también tiene cinco puntos, aunque aparece en la tercera posición por diferencia de goles.

Esto obliga al Cartaginés a afrontar el encuentro ante el FAS con la necesidad de sacar un resultado favorable y a estar pendiente de lo que ocurra en el resto del grupo.

El cuadro costarricense contará con la ventaja de jugar en casa para intentar sellar su objetivo en una noche en la que prácticamente no existe margen para errores.