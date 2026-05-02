Cartaginés vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver juego de semifinales este sábado?

El Cartaginés vs. Herediano marcará el inicio de las semifinales del torneo de Clausura este sábado 2 de mayo en un intenso duelo que promete mucha emoción.

Hora y canal del partido

El partido se jugará este sábado a las 8:00 p.m. (Mayela Lopez/Mayela López)

El compromiso está programado para las 8 p.m., en territorio brumoso (Fello Meza), donde Cartaginés buscará sacar ventaja en el primer juego de la serie.

La transmisión del encuentro estará a cargo de FUTV, canal que llevará todos los detalles de este enfrentamiento clave.

Herediano llega como favorito

El Herediano parte como favorito en la serie tras haber finalizado como líder del torneo en la fase regular, lo que le permite cerrar la llave en casa.

Por su parte, Cartaginés intentará hacerse fuerte en su estadio y tomar ventaja para llegar con más tranquilidad al partido de vuelta.

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El juego de vuelta se disputará el próximo sábado en el Estadio Carlos Alvarado, casa del conjunto florense, donde se definirá cuál equipo avanzará a la final de la segunda fase.

La serie promete intensidad desde el primer minuto, con dos equipos que buscan dar un paso definitivo hacia el título y que su último choque estuvo lleno de polémica.