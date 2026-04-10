Cartaginés vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver el juego este viernes?

Este viernes vuelve la acción en el campeonato nacional con un partido clave por el liderato entre el Club Sport Cartaginés y el Herediano.

Los florenses visitarán la Vieja Metrópoli como líderes del torneo de Clausura con 28 puntos, solo dos más que su rival de turno, por lo que un triunfo brumoso cambia todo.

Saprissa podría salir beneficiado

Cartaginés recibe a Herediano en duelo por el liderato. (Jose Cordero/José Cordero)

La cima de la clasificación está en una intensa batalla entre estos dos y los morados; de hecho, Saprissa es segundo con un punto más que el cuadro azul, por lo que un empate en el juego de hoy le deja el liderato en bandeja de plata a los tibaseños que solo tendrían que ganarle a Liberia el domingo.

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¿A qué hora y en cuál canal ver el partido?

El intenso choque provincial será hoy a las 8 de la noche en el Estadio Fello Meza y se podrá seguir en vivo por la transmisión de Futv.