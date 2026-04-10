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Cartaginés vs. Herediano: ¿A qué hora y por cuál canal ver el juego este viernes?

Brumosos y florenses se enfrentan este viernes en un partido que podría cambiar la cima del torneo

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Por Hillary Chinchilla Marín

Este viernes vuelve la acción en el campeonato nacional con un partido clave por el liderato entre el Club Sport Cartaginés y el Herediano.

Los florenses visitarán la Vieja Metrópoli como líderes del torneo de Clausura con 28 puntos, solo dos más que su rival de turno, por lo que un triunfo brumoso cambia todo.

Saprissa podría salir beneficiado

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
Cartaginés recibe a Herediano en duelo por el liderato. (Jose Cordero/José Cordero)

La cima de la clasificación está en una intensa batalla entre estos dos y los morados; de hecho, Saprissa es segundo con un punto más que el cuadro azul, por lo que un empate en el juego de hoy le deja el liderato en bandeja de plata a los tibaseños que solo tendrían que ganarle a Liberia el domingo.

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¿A qué hora y en cuál canal ver el partido?

El intenso choque provincial será hoy a las 8 de la noche en el Estadio Fello Meza y se podrá seguir en vivo por la transmisión de Futv.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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