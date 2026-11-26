El Club Sport Cartaginés recibirá al Municipal Pérez Zeledón este sábado 28 de noviembre, con la posibilidad de terminar como líder de la fase regular del Torneo de Apertura 2026.

Los brumosos ocupan la segunda posición con 34 puntos, los mismos que Saprissa, aunque tienen una menor diferencia de goles (+13 contra +18).

Sporting también está en la pelea por el primer lugar con 33 unidades.

Los brumosos recibirán a Pérez Zeledón en el estadio Fello Meza. (Chatgpt/Chatgpt)

Cartaginés va por una eventual gran final

El conjunto blanquiazul buscará quedarse con el liderato que le garantiza el derecho a disputar una eventual gran final del campeonato nacional.

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La última jornada también definirá los cruces de semifinales, en los que el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero.

¿A qué hora y por cuál canal ver Cartaginés vs. Pérez Zeledón?

El encuentro se disputará a las 7 p. m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza y será transmitido por Repretel, canal 6.

El compromiso se jugará al mismo tiempo que los otros tres partidos que definirán el panorama de las semifinales.