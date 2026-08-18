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Cartaginés vs. Verdes FC: ¿A qué hora y por cuál canal ver el juego de la Copa Centroamericana?

Cartaginés necesita la victoria en el Fello Meza para mantener viva la clasificación

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Club Sport Cartaginés volverá a disputar este martes una fecha de la Copa Centroamericana, cuando reciba al Verdes FC de Belice en un partido que resulta fundamental para mantener sus esperanzas de avanzar en el torneo.

El encuentro correspondiente a la jornada cuatro de la fase de grupos comenzará a las 7 de la noche en el estadio José Rafael “Fello” Meza, casa de los brumosos.

Cartaginés llega al compromiso en la cuarta posición, con dos puntos, por lo que necesita conseguir una victoria para mantenerse en la pelea por la clasificación.

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Su rival atraviesa una situación todavía más complicada. Verdes FC es quinto del grupo y acumula tres derrotas, por lo que ya está eliminado.

Cartaginés necesita los tres puntos

Cartaginés recibirá a Verdes FC en el estadio Fello Meza por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana.
Cartaginés recibirá a Verdes FC en el estadio Fello Meza por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana. (Gemini/Made with Google AI)

Para los brumosos, jugar en el Fello Meza representa una oportunidad de conseguir esa victoria que les permita mantener viva la esperanza de continuar en la Copa Centroamericana.

¿Dónde ver Cartaginés vs. Verdes FC?

El partido entre Cartaginés y Verdes FC comenzará a las 7 p. m.

Los aficionados que no puedan asistir al estadio tendrán la posibilidad de seguir el compromiso por televisión y plataformas digitales.

El juego será transmitido por ESPN y Disney Plus, por lo que ambas opciones permitirán seguir el encuentro de la Copa Centroamericana.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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