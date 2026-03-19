Caso Alejandro Bran traspasa fronteras: Así reaccionaron medios internacionales sobre el escándalo

El caso del futbolista de Alajuelense, Alejandro Bran, trascendió las fronteras de Costa Rica y ya es noticia en distintos medios internacionales, que han destacado la polémica por su detención.

El incidente, ocurrido en un condominio en La Sabana por un tema relacionado con el ruido de una motocicleta a tempranas horas de la mañana, ha generado cobertura en portales deportivos y reacciones en redes sociales en la región.

Alejandro Bran fue esposado por un pleito en el condominio donde vive en San José (Cortesía/Cortesía)

Medios internacionales destacan el caso

Diversos medios han abordado la situación con distintos enfoques. El medio hondureño Diario 10 tituló: “Futbolista de Alajuelense es arrestado por insólito motivo”.

Por su parte, Fútbol Centroamérica calificó el hecho como “el enorme escándalo de Alejandro Bran”, resaltando la repercusión del caso.

En la misma línea, La Prensa publicó: “Figura de gigante de Centroamérica fue intervenido por la policía: revelan lo que hizo, su club responde y el jugador da su versión”.

Reacciones en redes sociales

🦁 Alejandro Bran y un episodio de indisciplina que preocupa 🇨🇷



El jugador de La Liga tuvo inconvenientes con la policía por infringir normas en su condominio.



📺 No te pierdas #EquipoF Centroamérica en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/dPFpjpfHkA — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 19, 2026

El tema también ha generado comentarios de periodistas y figuras del ámbito deportivo en plataformas como X (antes Twitter).

El periodista hondureño Julio César Cruz opinó: “Alejandro Bran, jugador de Alajuelense. Definitivamente, el alcohol no deja nada bueno, nada”.

Asimismo, ESPN Centroamérica se refirió al hecho como “un episodio de indisciplina que preocupa”, poniendo el foco en el comportamiento del jugador.

Un caso que sigue creciendo

La situación ha ido escalando desde lo local hasta lo internacional, sumando distintos ángulos: desde la detención, las versiones encontradas entre el jugador y el club, hasta la reacción de la afición.

El caso de Alejandro Bran continúa generando repercusiones y mantiene la atención tanto dentro como fuera del país.

Alejandro Bran, jugador de Alajuelense. Definitivamente el alcohol no deja nada bueno, nada. pic.twitter.com/2uwqVeq2Qp — Julio César Cruz (@crumar92) March 19, 2026

El enorme escándalo de Alejandro Bran podría tener otro involucrado y se trataría de un compañero de Alajuelense. https://t.co/P5SthzTFFh — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 19, 2026

POLÉMICA EN CONCACAF 😳

Futbolista de Alajuelense que le anotó a LAFC en la Champions de Concacaf es detenido por la policía y rompe el silencio: "Me arrestaron por...". 👉🏻 https://t.co/xAULhZiGd9 pic.twitter.com/h7d8D5d1Bs — Diario Diez (@DiarioDiezHn) March 19, 2026

Nota realizada con ayuda de IA