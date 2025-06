Christian Sandoval destaca un gesto de Miguel Herrera en el duelo entre Costa Rica y México

Christian Sandoval reconoció el gesto del Piojo. (TDMás/Captura)

El periodista Christian Sandoval no dejó pasar por alto un gesto que tuvo el técnico Miguel “el Piojo” Herrera durante el partido entre Costa Rica y México, y lo destacó públicamente en sus redes.

“Que Miguel Herrera cante el himno de México y lo haga con tanto orgullo en medio de las cámaras y de la mirada de todos, solo refleja algo.

Es un hombre honesto, orgulloso de sus raíces y profesional. Su país es uno, pero sus objetivos están con la Sele, eso se llama honestidad”, comentó en sus redes sociales el comunicador.

LEA MÁS: Tico perdió la paciencia y casi se va a los golpes con mexicanos en juego de la Sele

El comentario generó reacciones entre sus seguidores, quienes también aplaudieron la actitud del entrenador mexicano.

LEA MÁS: Video: ¡Paradón de Keylor Navas que hizo sufrir a México en la Copa Oro!

Miguel Piojo Herrera,es entrenador de La Sele. (Willliam Cordero /Willliam Cordero)

Que Miguel Herrera cante el himno de México y lo haga con tanto orgullo en medio de las cámaras y de la mirada de todos, solo refleja algo.

Es un hombre honesto, orgulloso de sus raíces y profesional. Su país es uno, pero sus objetivos hoy están con #LaSele

Se llama honestidad. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) June 23, 2025

“Se llama patriotismo, algo que acá no hay. No tiene nada de malo. Es mexicano y si algo tienen ellos es su nacionalidad bien marcada”. “Ante todo el respeto, es mexicano y no tiene nada de malo. Yo también cantaría el himno de Costa Rica con mucho orgullo”. “Algo hermoso que tienen los mexicanos es lo nacionalistas que son, muy orgullosos de lo suyo. Pero cómo olvidar a Pinto cantando el himno de Costa Rica”, fueron parte de los comentarios.