Christian Sandoval explicó el principal problema de Saprissa y no tiene nada que ver con entrenadores

El Deportivo Saprissa tuvo una semana para el olvido, tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana y perder contra Alajuelense en casa, situación que, según Christian Sandoval, tiene una respuesta clara.

El cuadro morado tiene un año de no ganar nada y una crisis que se convirtió en una gran inestabilidad en el banquillo, situación que no mejora los resultados.

En los últimos meses han cambiado de timonel cuatro veces, pero el equipo es el mismo y para Sandoval ese es el problema, que a los jugadores ya no les da.

“La capacidad individual de los jugadores de Saprissa no es la mejor y para algunos ya se tocó techo. En algún momento hubo jugadores que sostuvieron toda la presión y las bases del Saprissa, ya que esos futbolistas por un tema natural de la edad no les alcanza para estar en el mismo nivel”, explicó en Teletica Radio.

El periodista agregó que la falta de renovación en su planilla es lo que le está pasando factura al club y no tiene nada que ver con los entrenadores.

“Al no llegar jugadores que lograran relevar de una forma adecuada a esos otros futbolistas, resulta que la ausencia de los otros termina causando un daño muy grande”, concluyó.

Saprissa tiene descontenta a su afición y tendrá que buscar una solución con lo que tiene en la actual plantilla de aquí en adelante para seguir peleando por la clasificación.