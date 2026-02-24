Teleguía Deportes

¿Cómo quedarán? Este marcador predice la IA para juego entre Cartaginés y Vancouver tras pegar el del clásico nacional

Luego del empate sin goles en el Fello Meza, Cartaginés visitará al Vancouver Whitecaps en el BC Place por la Copa de Campeones de la Concacaf

Por Hillary Chinchilla Marín

Tras el sorpresivo empate 0-0 en el Estadio Fello Meza, el Cartaginés se alista para visitar al Vancouver Whitecaps este miércoles a las 8:30 de la noche en el BC Place, en el duelo de vuelta por la Copa de Campeones de la Concacaf. El partido luce cerrado y los brumosos sueñan con dar el golpe en suelo canadiense.

Con la serie abierta y sin goles como visitante en contra, el panorama mantiene la expectativa alta entre los aficionados blanquiazules.

Cartaginés vs. Vancouver
El duelo de vuelta se jugará en el BC Place a las 8:30 p.m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El pronóstico de la IA

Tras acertar recientemente en el marcador del clásico nacional, la inteligencia artificial proyecta un encuentro disputado en Canadá. Según el análisis, el compromiso terminaría 2-1 a favor del Vancouver Whitecaps, en un duelo parejo, pero con ligera ventaja para el conjunto local por su condición de anfitrión.

El modelo toma en cuenta el rendimiento reciente, la localía en el BC Place y el empate sin anotaciones en la ida, que obliga a Cartaginés a buscar el gol.

Sin embargo, el 0-0 en el Fello Meza dejó claro que la serie está abierta y que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Un gol brumoso cambiaría el panorama y pondría presión sobre el equipo canadiense.

El choque promete emociones y definirá cuál de los dos clubes avanzará en la competición regional.

Cartaginés vs. Vancouver
Cartaginés empató 0-0 ante Vancouver en el Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nota con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

