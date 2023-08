Compañero de Keylor Navas por fin salió del hospital y lo hizo en medio de lagrimas y aplausos

Portero Sergio Rico salió del hospital (Tomada de Twitter)

El milagro que muchas personas estaban esperando se hizo realidad, el portero español Sergio Rico por fin salió del hospital tras estar 83 días luchando por su vida.

El amigo y compañero de Keylor Navas en el París Saint Germain, fue dado de alta este viernes tras estar internado desde finales de mayo en un hospital de Sevilla.

Rico salió del centro médico de la mano de su esposa, Alba Silva, y en medio de cámaras, aplausos y lágrimas.

LEA MÁS: Autoridades investigan el accidente del portero Sergio Rico mientras el jugador sigue internado

Las personas que estaban en las puertas del hospital no pudieron evitar la emoción de verlo bien y saliendo por sus propios medios al futbolista, que tras el accidente con su caballo, el primer mes internado, estuvo en estado de coma.

“Ha sido un sueño, yo me desperté y estaba aquí en el hospital y bueno gracias a Dios puedo salir hoy. Me siento muy emocionado, muy feliz, darle gracias a mi mujer, mi familia, sobre todo a ella (esposa) que ha estado aquí 20 horas de todos los días y sin su apoyo esto no habría sido posible”, le dijo muy emocionado a los medios españoles.

El arquero agregó que espera que le pronto le den el permiso para volver a entrenar y estar en las canchas lo antes posible.