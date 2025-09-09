Costa Rica vs. Haití: ¿A qué hora y por cuál canal puede ver a la Sele en el juego de la eliminatoria mundialista?

La Selección de Costa Rica necesita con urgencia vencer a Haití. (Chadd Cady/Concacaf.com)

Este martes vuelve a la acción la Selección Nacional de Costa Rica, en un complicado juego de la ronda final de la eliminatoria mundialista.

La Sele empezó la tercera ronda rumbo al Mundial del 2026 con un doloroso empate ante Nicaragua, algo que no estaba presupuestado y, tras esa decepción, ahora enfrentará a Haití.

Debido a que es un partido en casa y contra un rival con menos historia, los dirigidos por Miguel Herrera están obligados a sacar los tres puntos.

El juego está programado para las 8 de la noche en el estadio Nacional y quienes no vayan a verlo en vivo lo podrán seguir por medio de la señal de Teletica canal 7 y Repretel canal 6.

La previa en ambos partidos empezará a las 7 de la noche.

