Cristian Salomón, entrenador de Santa Ana, reveló la clave con la que superaron a Saprissa

Cristian Salomón, entrenador de Santa Ana FC (Captura/Captura)

Cristian Salomón, director técnico del Santa Ana FC, se mostró satisfecho con el triunfo ante el Deportivo Saprissa y contó la clave para anular a los morados.

El argentino se mantuvo tranquilo y satisfecho con lo que vio en la cancha en el triunfo de 2 por 1 ante los morados y aseguró en conferencia de prensa que el trabajo colectivo de sus jugadores superó los recursos individuales del rival.

“Estamos muy contentos con este triunfo, esto reconforta y reafirma el trabajo en el grupo. Todos los chicos estaban preparados, veíamos que podíamos encontrar caminos en lo que iba a proponer Saprissa. El trabajo se premió con el triunfo, a veces sale bien y otras veces no sale. Se hizo un trabajo muy aceitado en media cancha y la defensa siempre estuvo bien parada”, contó tras el partido.

A pesar de que aseguró que no le gusta hablar de las individualidades, destacó el trabajo de Geancarlo Castro y de Mauricio Villalobos, jugadores que fueron importantes en el partido y que conoce muy bien antes de coincidir en Santa Ana.

“Esta no es la primera vez que yo veo a Geancarlo hacer un gol de más de 30, 40 metros, porque lo he tenido dos años en procesos de selecciones juveniles y siempre le pegó muy bien a la pelota. Está a la vista que Mauricio es uno de los más regulares del equipo, para mí no es sorpresa. Lo tuve en Uruguay cuando nadie lo tenía en el radar y creo que todavía no tiene pecho. Va a seguir creciendo”.