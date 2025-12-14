¿Cuál equipo avanza a la final entre Saprissa y Cartaginés, según la inteligencia artificial?

A pocos minutos de que inicie el partido de vuelta de la semifinal entre Saprissa y Cartaginés, la inteligencia artificial proyecta un escenario favorable para el conjunto morado, tomando como base el marcador global 2 a 1, la localía en Tibás y el contexto del torneo.

Duelo clave en el Ricardo Saprissa

La Inteligencia Artificial proyecta a Saprissa como finalista tras la semifinal ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El compromiso se disputará este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa Aymá y será transmitido por FUTV. Con la serie aún abierta, el análisis de datos deportivos mediante inteligencia artificial apunta a que Saprissa tiene mayores probabilidades de avanzar a la final.

Según la proyección, factores como la ventaja en el global, el rendimiento como local y la necesidad de Cartaginés de asumir riesgos pesan en el modelo predictivo. En ese escenario, la IA estima un partido cerrado, pero con control morado en los momentos clave.

Marcador proyectado por la inteligencia artificial

El modelo arroja como resultado más probable un empate 1 a 1 en el juego de vuelta, marcador que permitiría a Saprissa sellar la serie con un global de 3 a 2 y asegurar su boleto a la final del campeonato.

Con este resultado, el conjunto tibaseño avanzaría para enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense en la final. Para coronarse campeón, el ganador de esta semifinal deberá superar a los manudos y, afrontar también una eventual gran final.

El partido de este domingo será determinante.

Nota realizada con ayuda de IA