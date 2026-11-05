¿De qué murió Jesús de Miguel? Informe preliminar señala la causa de muerte del delantero del Tenerife

El informe preliminar de la autopsia de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, apunta a un “traumatismo torácico de carácter accidental” como causa de su muerte, tras el fuerte choque que sufrió durante el partido contra el FC Andorra.

Según información de medios españoles, esta es la primera conclusión del examen realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. El documento fue remitido al juzgado encargado del caso.

Jesús de Miguel tenía 30 años y esta es la imagen difundida por su club, el Tenerife, para anunciar su trágico fallecimiento este 3 de noviembre. (HANDOUT/AFP)

El choque que provocó la emergencia

El atacante, de 30 años, recibió un golpe con la rodilla del guardameta Jesús Owono en el pecho durante el tiempo añadido del encuentro del lunes 2 de noviembre.

El futbolista cayó sobre el césped y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

De Miguel ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Su condición empeoró durante la noche y el Tenerife confirmó su fallecimiento a las 8 a. m. del martes 3 de noviembre.

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La autoridad judicial permitió trasladar los restos del delantero a la península para su entierro después de recibir el informe preliminar, informó EFE, con información del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El organismo indicó que el contenido del documento permanece reservado por respeto a la intimidad del jugador y su familia.

La investigación sigue abierta y está pendiente de pruebas complementarias y del informe forense definitivo.