¿Debe seguir Vladimir Quesada como técnico de Saprissa? Esto opina la afición morada

Vladimir, pese a las críticas, logró hacer campeón al Monstruo. (Rafael Pacheco Granados)

A pesar de las críticas que recibió en los últimos días, el técnico morado, Vladimir Quesada, logró superar la adversidad y salir campeón con Saprissa.

El estratega fue señalado como el responsable de perder la segunda fase ante Alajuelense y, a pesar de que se dejó el campeonato, muchos morados no quieren que se quede al frente del equipo.

En redes sociales sigue el debate por el banquillo y aunque Ángel Catalina y los jugadores pidieron su continuidad, la afición no piensa lo mismo.

“La misma vieja confiable. Llega un apagafuegos (independientemente de que no haya sido por aspectos deportivos), sale campeón y se queda”, “Yo a Vladimir le agradezco, le haría un homenaje, pero no lo dejaría como entrenador”, “Supercontento con el campeonato… pero debemos buscar otro técnico. Vladimir se ve que es un tipazo, un caballero, pero no le da para el otro semestre”, son algunas de las opiniones de los morados.

Gran parte de los aficionados tibaseños no confían en Quesada para llevar un torneo de principio a fin y no están satisfechos con la casi segura continuidad del timonel.

No puede ser, siempre se dejan llevar por el momento y les gana el romanticismo 🤦🏻‍♂️ — THE MAN👑 (@EstebanTosso10) May 30, 2023

Siempre lo "barato" nos sale más caro. Para cuando se den cuenta que Vladimir no es técnico, el proyecto actual va a estar despedazado. — Jose Ramirez (@geccox) May 30, 2023