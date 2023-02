Debuta en el banquillo, le quita invicto a Alajuelense y apenas tiene 34 años

El entrenador de Puntarenas FC, César Alpízar, quien se hizo cargo del banquillo en el partido ante Liga Deportiva Alajuelense, tendrá un recuerdo para siempre sobre su debut como técnico de primera división.

El entrenador de 34 años es el técnico de la sub17 de Puntarenas FC y debutó como los grandes, derrotando a un gran equipo como la Liga, dirigida por Andrés Carevic. Por si fuera poco, le quitó el invicto de nueve fechas.

Porteños y liguistas jugaron un partido muy disputado. (JOHN DURAN)

Con el triunfo, además, el Puerto entra en franca lucha por el cuarto lugar, puesto que da clasificación a las semifinales.

“Agradezco a Géiner Segura, quien tuvo la confianza en mí, y a Henry Duarte, pues ambos me dieron la disposición para planificar el partido. Tuve dos días, el viernes de recuperación y el sábado planteamos el partido. Me acosté a la 1 de la mañana haciendo el análisis. Era el debut contra el superlíder, en nuestra casa y con un gane es el sueño de cualquiera”, dijo el joven entrenador.

Afirmó que será asistente de Géiner Segura, quien se hará cargo del equipo a partir de este lunes, y que le ayudará en todo lo que pueda y requiera. “Yo soy una herramienta más del cuerpo técnico”, expresó.

Alpízar confesó que la designación como entrenador para este partido lo tomó por sorpresa.

César Alpízar, técnico interino del PFC, tuvo un debut soñado, le quitó el invicto al super líder. (PFC)

“No me lo esperaba, ni siquiera esperaba la salida de Alexander. Yo estaba con la U17 y luego fui al entrenamiento de la primera división y en el transcurso del día, el de prensa me comunicó que me hiciera responsable del equipo”, manifestó.

Alpízar es técnico con licencia A y ha trabajado como preparador físico en segunda división.

Al joven estratega le pidieron una opinión sobre lo que dijo Carevic, acerca de que la Liga no merecía perder.

“Sinceramente, siento que soy un entrenador interino con 34 años; por supuesto, él no va a aceptar que le gané, pero no es que le haya ganado, esto es de los jugadores, es un excelente grupo”, concluyó.