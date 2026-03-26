¿Dónde ver Brasil vs. Francia hoy? Horarios y canales por país

Brasil y Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo en un amistoso de fecha FIFA , en un duelo que reunirá a dos de las selecciones favoritas rumbo al Mundial 2026 . El partido se jugará en Boston y podrá verse en distintos horarios y canales según el país.

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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