¿Dónde ver Brasil vs. Francia hoy? Horarios y canales por país

Brasil y Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo en un amistoso de fecha FIFA, en un duelo que reunirá a dos de las selecciones favoritas rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en Boston y podrá verse en distintos horarios y canales según el país.
Horarios y canales por país
|País
|Hora
|Canal
|Streaming
|Costa Rica
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|México
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Guatemala
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Honduras
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|El Salvador
|2:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Perú
|3:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Colombia
|3:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Ecuador
|3:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Bolivia
|4:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Venezuela
|4:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Estados Unidos
|4:00 p. m.
|ESPN Deportes
|fuboTV
|Argentina
|5:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Uruguay
|5:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Paraguay
|5:00 p. m.
|ESPN
|Disney+
|Chile
|5:00 p. m.
|ESPN Premium
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p. m.
|SporTV, Globo
|Globoplay
|España
|9:00 p. m.
|DAZN
|DAZN App
Nota realizada con ayuda de IA