Teleguía Deportes

¿Dónde ver Brasil vs. Francia hoy? Horarios y canales por país

El amistoso entre Brasil y Francia se jugará este jueves con transmisión en varios países

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Brasil y Francia se enfrentan en amistoso internacional.
Brasil y Francia se enfrentan en amistoso internacional. (Creada con IA) (chatgpt/Chatgpt)

Brasil y Francia se enfrentan este jueves 26 de marzo en un amistoso de fecha FIFA, en un duelo que reunirá a dos de las selecciones favoritas rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará en Boston y podrá verse en distintos horarios y canales según el país.

Horarios y canales por país

PaísHoraCanalStreaming
Costa Rica2:00 p. m.ESPNDisney+
México2:00 p. m.ESPNDisney+
Guatemala2:00 p. m.ESPNDisney+
Honduras2:00 p. m.ESPNDisney+
El Salvador2:00 p. m.ESPNDisney+
Perú3:00 p. m.ESPNDisney+
Colombia3:00 p. m.ESPNDisney+
Ecuador3:00 p. m.ESPNDisney+
Bolivia4:00 p. m.ESPNDisney+
Venezuela4:00 p. m.ESPNDisney+
Estados Unidos4:00 p. m.ESPN DeportesfuboTV
Argentina5:00 p. m.ESPNDisney+
Uruguay5:00 p. m.ESPNDisney+
Paraguay5:00 p. m.ESPNDisney+
Chile5:00 p. m.ESPN PremiumDisney+ Premium
Brasil5:00 p. m.SporTV, GloboGloboplay
España9:00 p. m.DAZNDAZN App

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mundial 2026BrasilFranciaHoraCanalAmistosoNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.