Teleguía Deportes

¿Dónde ver el Mundial 2026 en Costa Rica? Guía completa con canales, horarios y partidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará este jueves 11 de junio y contará con 104 partidos. Aquí le contamos dónde podrá verlos

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La espera terminó. Este jueves 11 de junio arrancará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que hará historia al contar por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio y tendrá 104 partidos.
El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio y tendrá 104 partidos. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Aunque la Selección Nacional no logró clasificar a la cita mundialista, los aficionados costarricenses no se quieren perder las emociones del campeonato y las podrán vivir gracias a la cobertura televisiva y digital que llegará al país.

Fox+ tendrá todos los juegos, mientras que Teletica y TD Max 32 choques. El torneo comenzará con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y se extenderá hasta el próximo 19 de julio con la final.

Un Mundial más grande que nunca

La ampliación del torneo provocó que la fase de grupos crezca considerablemente. Durante poco más de dos semanas habrá fútbol prácticamente todos los días, con encuentros desde horas de la mañana hasta la noche.

Potencias como Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal y Países Bajos iniciarán su camino en busca del trofeo más importante del planeta, mientras que selecciones emergentes intentarán convertirse en las grandes sorpresas de la competición.

Así podrá seguir la primera fase

A continuación encontrará el calendario completo de la fase de grupos con horarios de Costa Rica.

Fecha PartidoHora Costa RicaDónde verlo
11 junioMéxico vs Sudáfrica1:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
11 junioRepública de Corea vs Chequia8:00 p. m.Fox+
12 junioCanadá vs Bosnia y Herzegovina1:00 p. m.Fox+
12 junioEstados Unidos vs Paraguay7:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
13 junioCatar vs Suiza1:00 p. m.Fox+
13 junioBrasil vs Marruecos4:00 p. m.Fox+
13 junioHaití vs Escocia7:00 p. m.Fox+
13 junioAustralia vs Turquía10:00 p. m.Fox+
14 junioAlemania vs Curazao11:00 a. m.Fox+
14 junioPaíses Bajos vs Japón2:00 p. m.Fox+
14 junioCosta de Marfil vs Ecuador5:00 p. m.Fox+
14 junioSuecia vs Túnez8:00 p. m.Fox+
15 junioEspaña vs Islas de Cabo Verde10:00 a. m.Fox+
15 junioBélgica vs Egipto1:00 p. m.Fox+
15 junioArabia Saudita vs Uruguay4:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
15 junioIrán vs Nueva Zelanda7:00 p. m.Fox+
16 junioFrancia vs Senegal1:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
16 junioIrak vs Noruega4:00 p. m.Fox+
16 junioArgentina vs Argelia7:00 p. m.Fox+
16 junioAustria vs Jordania10:00 p. m.Fox+
17 junioPortugal vs RD Congo11:00 a. m. Fox+
17 junioInglaterra vs Croacia2:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
17 junioGhana vs Panamá5:00 p. m.Fox+
17 junioUzbekistán vs Colombia8:00 p. m.Fox+
18 junioChequia vs Sudáfrica10:00 a. m.Fox+
18 junioSuiza vs Bosnia y Herzegovina1:00 p. m.Fox+
18 junioCanadá vs Catar4:00 p. m.Fox+
18 junioMéxico vs República de Corea7:00 p. m.Fox+
19 junioEstados Unidos vs Australia1:00 p. m.Fox+
19 junioEscocia vs Marruecos4:00 p. m.Fox+
19 junioBrasil vs Haití6:30 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
19 junioTurquía vs Paraguay9:00 p. m.Fox+
20 junioPaíses Bajos vs Suecia11:00 a. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
20 junioAlemania vs Costa de Marfil2:00 p. m.Fox+
20 junioEcuador vs Curazao6:00 p. m.Fox+
20 junioTúnez vs Japón10:00 p. m.Fox+
21 junioEspaña vs Arabia Saudita10:00 a. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
21 junioBélgica vs Irán1:00 p. m.Fox+
21 junioUruguay vs Islas de Cabo Verde4:00 p. m.Fox+
21 junioNueva Zelanda vs Egipto7:00 p. m.Fox+
22 junioArgentina vs Austria11:00 a. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
22 junioFrancia vs Irak3:00 p. m.Fox+
22 junioNoruega vs Senegal6:00 p. m.Fox+
22 junioJordania vs Argelia9:00 p. m.Fox+
23 junioPortugal vs Uzbekistán11:00 a. m.Fox+
23 junioInglaterra vs Ghana2:00 p. m.Fox+
23 junioPanamá vs Croacia5:00 p. m.Fox+
23 junioColombia vs RD Congo8:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
24 junioSuiza vs Canadá1:00 p. m.Fox+
24 junioBosnia y Herzegovina vs Catar1:00 p. m.Fox+
24 junioEscocia vs Brasil4:00 p. m.Fox+
24 junioMarruecos vs Haití4:00 p. m.Fox+
24 junioChequia vs México7:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
24 junioSudáfrica vs República de Corea7:00 p. m.Fox+
25 junioCurazao vs Costa de Marfil2:00 p. m.Fox+
25 junioEcuador vs Alemania2:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
25 junioJapón vs Suecia5:00 p. m.Fox+
25 junioTúnez vs Países Bajos5:00 p. m.Fox+
25 junioTurquía vs Estados Unidos8:00 p. m.Fox+
25 junioParaguay vs Australia8:00 p. m.Fox+
26 junioNoruega vs Francia1:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
26 junioSenegal vs Irak1:00 p. m.Fox+
26 junioIslas de Cabo Verde vs Arabia Saudita6:00 p. m.Fox+
26 junioUruguay vs España6:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
26 junioEgipto vs Irán9:00 p. m.Fox+
26 junioNueva Zelanda vs Bélgica9:00 p. m.Fox+
27 junioPanamá vs Inglaterra3:00 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
27 junioCroacia vs Ghana3:00 p. m.Fox+
27 junioColombia vs Portugal5:30 p. m.Fox+, TD Max, Teletica y Fox
27 junioRD Congo vs Uzbekistán5:30 p. m. Fox+
27 junioArgelia vs Austria8:00 p. m.Fox+
27 junioJordania vs Argentina8:00 p. m.Fox+

Eliminación directa

Una vez que concluya la fase de grupos, el Mundial 2026 entrará en su etapa más emocionante: la eliminación directa. A partir del 28 de junio, las selecciones clasificadas se enfrentarán en partidos de vida o muerte, donde una derrota significará el adiós definitivo al torneo.

LEA MÁS: El Mundial de Norteamérica 2026 en cifras

Los aficionados en Costa Rica podrán seguir todos los encuentros mediante Fox+, que tendrá la transmisión completa de los partidos desde los dieciseisavos de final hasta la gran final. Además, Teletica confirmó la transmisión de las semifinales y la final, así como otros encuentros seleccionados que también estarán disponibles por TD Max y la señal de Fox. A continuación encontrará el calendario completo de la fase eliminatoria, con horarios de Costa Rica y las plataformas donde podrá ver cada juego.

Calendario completo de la fase eliminatoria del Mundial 2026. Consulte fechas, horarios en Costa Rica y las plataformas donde podrá ver cada partido rumbo a la gran final.
Calendario completo de la fase eliminatoria del Mundial 2026. Consulte fechas, horarios en Costa Rica y las plataformas donde podrá ver cada partido rumbo a la gran final. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

¿Dónde ver Fox+ en Costa Rica?

Debido a que Fox+ será la única señal que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Costa Rica, muchos aficionados buscan dónde encontrar el canal dentro de su operador de televisión. Aunque varias cableras ya incorporan la señal en su parrilla, no todas cuentan con Fox+ dentro de sus paquetes.

Los clientes de Kölbi TV podrán encontrar Fox en el canal 513 y Fox+ en el 515. Por su parte, quienes tengan Telecable podrán seguir el Mundial mediante Fox en el canal 219 y Fox+ en el 220.

En el caso de Tigo, los usuarios encontrarán Fox en el canal 9 y Fox+ en el canal 10, mientras que los clientes de Metrocom tendrán acceso a Fox+ en el canal 73 y Fox en el 401.

No todas las compañías tendrán disponible la señal completa del torneo. Por ejemplo, Liberty no contará con Fox ni Fox+, por lo que sus clientes deberán seguir los partidos que transmita Teletica en televisión abierta y sus plataformas digitales.

En Claro, los usuarios sí tendrán acceso a Fox en el canal 641, pero no a Fox+, por lo que no podrán ver la totalidad de los encuentros mediante ese operador. Una situación similar ocurre con Sky, que tampoco tendrá disponible la señal de ninguno de los dos canales.

Canales de Fox y Fox+ en Costa Rica

OperadorFoxFox+
Kölbi TVCanal 513Canal 515
TelecableCanal 219Canal 220
TigoCanal 9Canal 10
MetrocomCanal 401Canal 73
ClaroCanal 641No disponible
LibertyNo disponibleNo disponible
SkyNo disponibleNo disponible

Con esta guía, se puede planificar desde ya qué partidos ver, en qué horario y por cuál señal seguirlos. Desde el encuentro inaugural hasta la gran final, el Mundial 2026 llegará a las pantallas de los costarricenses con una amplia cobertura para no perderse ni un solo minuto de la cita futbolística más importante del planeta.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MundialPartidosCosta RicaFox One¿Dónde ver?CanalesHorarios
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.