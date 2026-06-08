¿Dónde ver el Mundial 2026 en Costa Rica? Guía completa con canales, horarios y partidos

La espera terminó. Este jueves 11 de junio arrancará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que hará historia al contar por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial 2026 arrancará el 11 de junio y tendrá 104 partidos. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

Aunque la Selección Nacional no logró clasificar a la cita mundialista, los aficionados costarricenses no se quieren perder las emociones del campeonato y las podrán vivir gracias a la cobertura televisiva y digital que llegará al país.

Fox+ tendrá todos los juegos, mientras que Teletica y TD Max 32 choques. El torneo comenzará con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y se extenderá hasta el próximo 19 de julio con la final.

Un Mundial más grande que nunca

La ampliación del torneo provocó que la fase de grupos crezca considerablemente. Durante poco más de dos semanas habrá fútbol prácticamente todos los días, con encuentros desde horas de la mañana hasta la noche.

Potencias como Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal y Países Bajos iniciarán su camino en busca del trofeo más importante del planeta, mientras que selecciones emergentes intentarán convertirse en las grandes sorpresas de la competición.

Así podrá seguir la primera fase

A continuación encontrará el calendario completo de la fase de grupos con horarios de Costa Rica.

Fecha Partido Hora Costa Rica Dónde verlo 11 junio México vs Sudáfrica 1:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 11 junio República de Corea vs Chequia 8:00 p. m. Fox+ 12 junio Canadá vs Bosnia y Herzegovina 1:00 p. m. Fox+ 12 junio Estados Unidos vs Paraguay 7:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 13 junio Catar vs Suiza 1:00 p. m. Fox+ 13 junio Brasil vs Marruecos 4:00 p. m. Fox+ 13 junio Haití vs Escocia 7:00 p. m. Fox+ 13 junio Australia vs Turquía 10:00 p. m. Fox+ 14 junio Alemania vs Curazao 11:00 a. m. Fox+ 14 junio Países Bajos vs Japón 2:00 p. m. Fox+ 14 junio Costa de Marfil vs Ecuador 5:00 p. m. Fox+ 14 junio Suecia vs Túnez 8:00 p. m. Fox+ 15 junio España vs Islas de Cabo Verde 10:00 a. m. Fox+ 15 junio Bélgica vs Egipto 1:00 p. m. Fox+ 15 junio Arabia Saudita vs Uruguay 4:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 15 junio Irán vs Nueva Zelanda 7:00 p. m. Fox+ 16 junio Francia vs Senegal 1:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 16 junio Irak vs Noruega 4:00 p. m. Fox+ 16 junio Argentina vs Argelia 7:00 p. m. Fox+ 16 junio Austria vs Jordania 10:00 p. m. Fox+ 17 junio Portugal vs RD Congo 11:00 a. m. Fox+ 17 junio Inglaterra vs Croacia 2:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 17 junio Ghana vs Panamá 5:00 p. m. Fox+ 17 junio Uzbekistán vs Colombia 8:00 p. m. Fox+ 18 junio Chequia vs Sudáfrica 10:00 a. m. Fox+ 18 junio Suiza vs Bosnia y Herzegovina 1:00 p. m. Fox+ 18 junio Canadá vs Catar 4:00 p. m. Fox+ 18 junio México vs República de Corea 7:00 p. m. Fox+ 19 junio Estados Unidos vs Australia 1:00 p. m. Fox+ 19 junio Escocia vs Marruecos 4:00 p. m. Fox+ 19 junio Brasil vs Haití 6:30 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 19 junio Turquía vs Paraguay 9:00 p. m. Fox+ 20 junio Países Bajos vs Suecia 11:00 a. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 20 junio Alemania vs Costa de Marfil 2:00 p. m. Fox+ 20 junio Ecuador vs Curazao 6:00 p. m. Fox+ 20 junio Túnez vs Japón 10:00 p. m. Fox+ 21 junio España vs Arabia Saudita 10:00 a. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 21 junio Bélgica vs Irán 1:00 p. m. Fox+ 21 junio Uruguay vs Islas de Cabo Verde 4:00 p. m. Fox+ 21 junio Nueva Zelanda vs Egipto 7:00 p. m. Fox+ 22 junio Argentina vs Austria 11:00 a. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 22 junio Francia vs Irak 3:00 p. m. Fox+ 22 junio Noruega vs Senegal 6:00 p. m. Fox+ 22 junio Jordania vs Argelia 9:00 p. m. Fox+ 23 junio Portugal vs Uzbekistán 11:00 a. m. Fox+ 23 junio Inglaterra vs Ghana 2:00 p. m. Fox+ 23 junio Panamá vs Croacia 5:00 p. m. Fox+ 23 junio Colombia vs RD Congo 8:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 24 junio Suiza vs Canadá 1:00 p. m. Fox+ 24 junio Bosnia y Herzegovina vs Catar 1:00 p. m. Fox+ 24 junio Escocia vs Brasil 4:00 p. m. Fox+ 24 junio Marruecos vs Haití 4:00 p. m. Fox+ 24 junio Chequia vs México 7:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 24 junio Sudáfrica vs República de Corea 7:00 p. m. Fox+ 25 junio Curazao vs Costa de Marfil 2:00 p. m. Fox+ 25 junio Ecuador vs Alemania 2:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 25 junio Japón vs Suecia 5:00 p. m. Fox+ 25 junio Túnez vs Países Bajos 5:00 p. m. Fox+ 25 junio Turquía vs Estados Unidos 8:00 p. m. Fox+ 25 junio Paraguay vs Australia 8:00 p. m. Fox+ 26 junio Noruega vs Francia 1:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 26 junio Senegal vs Irak 1:00 p. m. Fox+ 26 junio Islas de Cabo Verde vs Arabia Saudita 6:00 p. m. Fox+ 26 junio Uruguay vs España 6:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 26 junio Egipto vs Irán 9:00 p. m. Fox+ 26 junio Nueva Zelanda vs Bélgica 9:00 p. m. Fox+ 27 junio Panamá vs Inglaterra 3:00 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 27 junio Croacia vs Ghana 3:00 p. m. Fox+ 27 junio Colombia vs Portugal 5:30 p. m. Fox+, TD Max, Teletica y Fox 27 junio RD Congo vs Uzbekistán 5:30 p. m. Fox+ 27 junio Argelia vs Austria 8:00 p. m. Fox+ 27 junio Jordania vs Argentina 8:00 p. m. Fox+

Eliminación directa

Una vez que concluya la fase de grupos, el Mundial 2026 entrará en su etapa más emocionante: la eliminación directa. A partir del 28 de junio, las selecciones clasificadas se enfrentarán en partidos de vida o muerte, donde una derrota significará el adiós definitivo al torneo.

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Los aficionados en Costa Rica podrán seguir todos los encuentros mediante Fox+, que tendrá la transmisión completa de los partidos desde los dieciseisavos de final hasta la gran final. Además, Teletica confirmó la transmisión de las semifinales y la final, así como otros encuentros seleccionados que también estarán disponibles por TD Max y la señal de Fox. A continuación encontrará el calendario completo de la fase eliminatoria, con horarios de Costa Rica y las plataformas donde podrá ver cada juego.

Calendario completo de la fase eliminatoria del Mundial 2026. Consulte fechas, horarios en Costa Rica y las plataformas donde podrá ver cada partido rumbo a la gran final. (Creada con IA) (Chatgpt/Chatgpt)

¿Dónde ver Fox+ en Costa Rica?

Debido a que Fox+ será la única señal que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Costa Rica, muchos aficionados buscan dónde encontrar el canal dentro de su operador de televisión. Aunque varias cableras ya incorporan la señal en su parrilla, no todas cuentan con Fox+ dentro de sus paquetes.

Los clientes de Kölbi TV podrán encontrar Fox en el canal 513 y Fox+ en el 515. Por su parte, quienes tengan Telecable podrán seguir el Mundial mediante Fox en el canal 219 y Fox+ en el 220.

En el caso de Tigo, los usuarios encontrarán Fox en el canal 9 y Fox+ en el canal 10, mientras que los clientes de Metrocom tendrán acceso a Fox+ en el canal 73 y Fox en el 401.

No todas las compañías tendrán disponible la señal completa del torneo. Por ejemplo, Liberty no contará con Fox ni Fox+, por lo que sus clientes deberán seguir los partidos que transmita Teletica en televisión abierta y sus plataformas digitales.

En Claro, los usuarios sí tendrán acceso a Fox en el canal 641, pero no a Fox+, por lo que no podrán ver la totalidad de los encuentros mediante ese operador. Una situación similar ocurre con Sky, que tampoco tendrá disponible la señal de ninguno de los dos canales.

Canales de Fox y Fox+ en Costa Rica

Operador Fox Fox+ Kölbi TV Canal 513 Canal 515 Telecable Canal 219 Canal 220 Tigo Canal 9 Canal 10 Metrocom Canal 401 Canal 73 Claro Canal 641 No disponible Liberty No disponible No disponible Sky No disponible No disponible

Con esta guía, se puede planificar desde ya qué partidos ver, en qué horario y por cuál señal seguirlos. Desde el encuentro inaugural hasta la gran final, el Mundial 2026 llegará a las pantallas de los costarricenses con una amplia cobertura para no perderse ni un solo minuto de la cita futbolística más importante del planeta.