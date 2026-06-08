¿Dónde ver el Mundial 2026 en Costa Rica? Guía completa con canales, horarios y partidos

La espera terminó. Este jueves 11 de junio arrancará oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que hará historia al contar por primera vez con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.
Aunque la Selección Nacional no logró clasificar a la cita mundialista, los aficionados costarricenses no se quieren perder las emociones del campeonato y las podrán vivir gracias a la cobertura televisiva y digital que llegará al país.
Fox+ tendrá todos los juegos, mientras que Teletica y TD Max 32 choques. El torneo comenzará con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y se extenderá hasta el próximo 19 de julio con la final.
Un Mundial más grande que nunca
La ampliación del torneo provocó que la fase de grupos crezca considerablemente. Durante poco más de dos semanas habrá fútbol prácticamente todos los días, con encuentros desde horas de la mañana hasta la noche.
Potencias como Brasil, Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal y Países Bajos iniciarán su camino en busca del trofeo más importante del planeta, mientras que selecciones emergentes intentarán convertirse en las grandes sorpresas de la competición.
Así podrá seguir la primera fase
A continuación encontrará el calendario completo de la fase de grupos con horarios de Costa Rica.
|Fecha
|Partido
|Hora Costa Rica
|Dónde verlo
|11 junio
|México vs Sudáfrica
|1:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|11 junio
|República de Corea vs Chequia
|8:00 p. m.
|Fox+
|12 junio
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|1:00 p. m.
|Fox+
|12 junio
|Estados Unidos vs Paraguay
|7:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|13 junio
|Catar vs Suiza
|1:00 p. m.
|Fox+
|13 junio
|Brasil vs Marruecos
|4:00 p. m.
|Fox+
|13 junio
|Haití vs Escocia
|7:00 p. m.
|Fox+
|13 junio
|Australia vs Turquía
|10:00 p. m.
|Fox+
|14 junio
|Alemania vs Curazao
|11:00 a. m.
|Fox+
|14 junio
|Países Bajos vs Japón
|2:00 p. m.
|Fox+
|14 junio
|Costa de Marfil vs Ecuador
|5:00 p. m.
|Fox+
|14 junio
|Suecia vs Túnez
|8:00 p. m.
|Fox+
|15 junio
|España vs Islas de Cabo Verde
|10:00 a. m.
|Fox+
|15 junio
|Bélgica vs Egipto
|1:00 p. m.
|Fox+
|15 junio
|Arabia Saudita vs Uruguay
|4:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|15 junio
|Irán vs Nueva Zelanda
|7:00 p. m.
|Fox+
|16 junio
|Francia vs Senegal
|1:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|16 junio
|Irak vs Noruega
|4:00 p. m.
|Fox+
|16 junio
|Argentina vs Argelia
|7:00 p. m.
|Fox+
|16 junio
|Austria vs Jordania
|10:00 p. m.
|Fox+
|17 junio
|Portugal vs RD Congo
|11:00 a. m.
|Fox+
|17 junio
|Inglaterra vs Croacia
|2:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|17 junio
|Ghana vs Panamá
|5:00 p. m.
|Fox+
|17 junio
|Uzbekistán vs Colombia
|8:00 p. m.
|Fox+
|18 junio
|Chequia vs Sudáfrica
|10:00 a. m.
|Fox+
|18 junio
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|1:00 p. m.
|Fox+
|18 junio
|Canadá vs Catar
|4:00 p. m.
|Fox+
|18 junio
|México vs República de Corea
|7:00 p. m.
|Fox+
|19 junio
|Estados Unidos vs Australia
|1:00 p. m.
|Fox+
|19 junio
|Escocia vs Marruecos
|4:00 p. m.
|Fox+
|19 junio
|Brasil vs Haití
|6:30 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|19 junio
|Turquía vs Paraguay
|9:00 p. m.
|Fox+
|20 junio
|Países Bajos vs Suecia
|11:00 a. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|20 junio
|Alemania vs Costa de Marfil
|2:00 p. m.
|Fox+
|20 junio
|Ecuador vs Curazao
|6:00 p. m.
|Fox+
|20 junio
|Túnez vs Japón
|10:00 p. m.
|Fox+
|21 junio
|España vs Arabia Saudita
|10:00 a. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|21 junio
|Bélgica vs Irán
|1:00 p. m.
|Fox+
|21 junio
|Uruguay vs Islas de Cabo Verde
|4:00 p. m.
|Fox+
|21 junio
|Nueva Zelanda vs Egipto
|7:00 p. m.
|Fox+
|22 junio
|Argentina vs Austria
|11:00 a. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|22 junio
|Francia vs Irak
|3:00 p. m.
|Fox+
|22 junio
|Noruega vs Senegal
|6:00 p. m.
|Fox+
|22 junio
|Jordania vs Argelia
|9:00 p. m.
|Fox+
|23 junio
|Portugal vs Uzbekistán
|11:00 a. m.
|Fox+
|23 junio
|Inglaterra vs Ghana
|2:00 p. m.
|Fox+
|23 junio
|Panamá vs Croacia
|5:00 p. m.
|Fox+
|23 junio
|Colombia vs RD Congo
|8:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|24 junio
|Suiza vs Canadá
|1:00 p. m.
|Fox+
|24 junio
|Bosnia y Herzegovina vs Catar
|1:00 p. m.
|Fox+
|24 junio
|Escocia vs Brasil
|4:00 p. m.
|Fox+
|24 junio
|Marruecos vs Haití
|4:00 p. m.
|Fox+
|24 junio
|Chequia vs México
|7:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|24 junio
|Sudáfrica vs República de Corea
|7:00 p. m.
|Fox+
|25 junio
|Curazao vs Costa de Marfil
|2:00 p. m.
|Fox+
|25 junio
|Ecuador vs Alemania
|2:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|25 junio
|Japón vs Suecia
|5:00 p. m.
|Fox+
|25 junio
|Túnez vs Países Bajos
|5:00 p. m.
|Fox+
|25 junio
|Turquía vs Estados Unidos
|8:00 p. m.
|Fox+
|25 junio
|Paraguay vs Australia
|8:00 p. m.
|Fox+
|26 junio
|Noruega vs Francia
|1:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|26 junio
|Senegal vs Irak
|1:00 p. m.
|Fox+
|26 junio
|Islas de Cabo Verde vs Arabia Saudita
|6:00 p. m.
|Fox+
|26 junio
|Uruguay vs España
|6:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|26 junio
|Egipto vs Irán
|9:00 p. m.
|Fox+
|26 junio
|Nueva Zelanda vs Bélgica
|9:00 p. m.
|Fox+
|27 junio
|Panamá vs Inglaterra
|3:00 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|27 junio
|Croacia vs Ghana
|3:00 p. m.
|Fox+
|27 junio
|Colombia vs Portugal
|5:30 p. m.
|Fox+, TD Max, Teletica y Fox
|27 junio
|RD Congo vs Uzbekistán
|5:30 p. m.
|Fox+
|27 junio
|Argelia vs Austria
|8:00 p. m.
|Fox+
|27 junio
|Jordania vs Argentina
|8:00 p. m.
|Fox+
Eliminación directa
Una vez que concluya la fase de grupos, el Mundial 2026 entrará en su etapa más emocionante: la eliminación directa. A partir del 28 de junio, las selecciones clasificadas se enfrentarán en partidos de vida o muerte, donde una derrota significará el adiós definitivo al torneo.
LEA MÁS: El Mundial de Norteamérica 2026 en cifras
Los aficionados en Costa Rica podrán seguir todos los encuentros mediante Fox+, que tendrá la transmisión completa de los partidos desde los dieciseisavos de final hasta la gran final. Además, Teletica confirmó la transmisión de las semifinales y la final, así como otros encuentros seleccionados que también estarán disponibles por TD Max y la señal de Fox. A continuación encontrará el calendario completo de la fase eliminatoria, con horarios de Costa Rica y las plataformas donde podrá ver cada juego.
¿Dónde ver Fox+ en Costa Rica?
Debido a que Fox+ será la única señal que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 en Costa Rica, muchos aficionados buscan dónde encontrar el canal dentro de su operador de televisión. Aunque varias cableras ya incorporan la señal en su parrilla, no todas cuentan con Fox+ dentro de sus paquetes.
Los clientes de Kölbi TV podrán encontrar Fox en el canal 513 y Fox+ en el 515. Por su parte, quienes tengan Telecable podrán seguir el Mundial mediante Fox en el canal 219 y Fox+ en el 220.
En el caso de Tigo, los usuarios encontrarán Fox en el canal 9 y Fox+ en el canal 10, mientras que los clientes de Metrocom tendrán acceso a Fox+ en el canal 73 y Fox en el 401.
No todas las compañías tendrán disponible la señal completa del torneo. Por ejemplo, Liberty no contará con Fox ni Fox+, por lo que sus clientes deberán seguir los partidos que transmita Teletica en televisión abierta y sus plataformas digitales.
En Claro, los usuarios sí tendrán acceso a Fox en el canal 641, pero no a Fox+, por lo que no podrán ver la totalidad de los encuentros mediante ese operador. Una situación similar ocurre con Sky, que tampoco tendrá disponible la señal de ninguno de los dos canales.
Canales de Fox y Fox+ en Costa Rica
|Operador
|Fox
|Fox+
|Kölbi TV
|Canal 513
|Canal 515
|Telecable
|Canal 219
|Canal 220
|Tigo
|Canal 9
|Canal 10
|Metrocom
|Canal 401
|Canal 73
|Claro
|Canal 641
|No disponible
|Liberty
|No disponible
|No disponible
|Sky
|No disponible
|No disponible
Con esta guía, se puede planificar desde ya qué partidos ver, en qué horario y por cuál señal seguirlos. Desde el encuentro inaugural hasta la gran final, el Mundial 2026 llegará a las pantallas de los costarricenses con una amplia cobertura para no perderse ni un solo minuto de la cita futbolística más importante del planeta.