Doug Martin, exestrella de la NFL, murió a los 36 años mientras estaba bajo custodia policial, esto es lo que se sabe

Doug Martin, exestrella de la NFL, murió a los 36 años mientras estaba bajo custodia policial, según informó The Sun.

El excorredor de la NFL, Doug Martin, quien brilló con los Tampa Bay Buccaneers y Oakland Raiders, murió mientras estaba bajo custodia policial, según reportó The Sun.

El hecho ocurrió el sábado en la mañana, luego de que la policía respondiera a un aviso de intento de allanamiento. Martin, de 36 años, fue arrestado y posteriormente se confirmó su fallecimiento mientras estaba detenido. Las autoridades aún no han revelado la causa de la muerte.

La noticia conmocionó al mundo del fútbol americano. Los Tampa Bay Buccaneers emitieron un comunicado lamentando profundamente su partida:

“Estamos profundamente consternados por el repentino e inesperado fallecimiento de Doug Martin. Desde su temporada récord como novato en 2012 hasta sus múltiples selecciones al Pro Bowl, Doug dejó una huella imborrable en nuestra franquicia. Fue un favorito de los aficionados y uno de los 50 mejores Buccaneers de todos los tiempos”, expresó el equipo.

Reacciones en el mundo del deporte

Exjugadores y compañeros de Martin también expresaron su tristeza. El exjugador Trai Essex, de los Pittsburgh Steelers e Indianapolis Colts, escribió en X (antes Twitter):

“RIP Doug Martin. 36 años joven. Parece que tantos jugadores retirados recientemente están falleciendo. Es muy triste”.

Por su parte, el también exjugador Le’Veon Bell, de los Steelers, manifestó su sorpresa: “Man, RIP Doug Martin... la vida es tan frágil, díganles a sus seres queridos que los aman”.

Su exentrenador de secundaria, Tony Franks, recordó al jugador como un atleta de fuerza natural y gran espíritu.

“Tenía una fuerza impresionante, especialmente en las piernas. La potencia que podía generar al acelerar era tremenda”, comentó al diario The East Bay Times.

Una carrera destacada

Los Tampa Bay Buccaneers lamentaron profundamente la muerte de su exjugador, recordándolo como un ídolo de la franquicia. (NFL/X/NFL/X)

Martin fue elegido por los Tampa Bay Buccaneers en el Draft de la NFL de 2012, tras una exitosa etapa universitaria con los Boise State Broncos, donde se mantiene entre los diez máximos anotadores y corredores históricos.

Durante su carrera profesional, jugó seis temporadas con los Buccaneers y una con los Raiders, acumulando 30 touchdowns. Participó en el Pro Bowl en 2012 y 2015, siendo reconocido por su fortaleza física pese a su estatura de 1,75 metros (5 pies 9 pulgadas).

Era conocido por su apodo “Muscle Hamster” (hámster musculoso), debido a su tamaño y potencia, un sobrenombre que el propio jugador dijo haber heredado desde su época universitaria.

La Policía de Oakland aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, según informó The Sun.

Exfiguras de la NFL, como Trai Essex y Le’Veon Bell, expresaron su tristeza por la repentina partida del exjugador. (NFL/X/NFL/X)