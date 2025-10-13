El Estadio Nacional cambió de nombre y así se llamará a partir de ahora

El Estadio Nacional adoptó oficialmente el nombre de INS Estadio este 13 de octubre. (Warren Campos)

Desde este lunes 13 de octubre, el histórico Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, adoptó oficialmente el nombre INS Estadio.

El cambio se concreta tras una alianza estratégica entre la administración del recinto y el Instituto Nacional de Seguros (INS), una empresa pública costarricense con más de un siglo de trayectoria.

Según explicaron las instituciones en un comunicado conjunto, el 17 de junio de 2025 la Junta Administradora del Fideicomiso FID 1065 ICODER-BNCR, responsable de la operación del estadio, aprobó la búsqueda de un patrocinador bajo la modalidad de naming rights, es decir, derechos de denominación comercial.

Alianza con propósito de mejora

El convenio de patrocinio tendrá una vigencia de tres años, por lo que se extenderá hasta 2028. Los ingresos que genere se destinarán exclusivamente a mantenimiento, renovación y desarrollo del estadio, que requiere actualmente intervenciones en iluminación, pista de atletismo y limpieza del techo, entre otras mejoras.

Las autoridades señalaron que el acuerdo con el INS busca asegurar la conservación del recinto deportivo más importante del país y garantizar su uso para eventos deportivos, culturales y sociales.

Estadio Nacional ahora tendrá en el nombre al INS (Cortesía/Cortesía)

INS y Estadio Nacional: dos símbolos del país

El Instituto Nacional de Seguros destacó que este patrocinio refuerza su vínculo con la comunidad costarricense y con uno de los espacios más emblemáticos del país.

El INS Estadio, como ahora se denomina oficialmente, seguirá albergando competencias internacionales, conciertos y eventos masivos, su primer evento bajo este nombre será el duelo de eliminatoria mundialista que disputarán esta noche la Selección de Costa Rica y la de Nicaragua.