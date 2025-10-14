El Salvador vs. Guatemala y Panamá vs. Surinam: horarios y canales de los partidos de Eliminatorias Concacaf

El Salvador recibe a Guatemala en el Cuscatlán en duelo clave del Grupo A. (X de Fepafut/X de Fepafut)

La jornada de este martes 14 de octubre promete emociones en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El Salvador recibirá a Guatemala en San Salvador, mientras que Panamá buscará mantener el liderato del Grupo A ante Surinam en la capital canalera.

El histórico Estadio Cuscatlán será escenario del enfrentamiento entre El Salvador y Guatemala, un clásico regional que podría definir el rumbo del Grupo A.

La Selecta llega con urgencia de puntos, tras caer ante Panamá y Surinam, mientras que La Bicolor chapina busca revancha luego de la derrota en el primer encuentro entre ambos.

El partido será el último de El Salvador como local en esta ronda y representa una oportunidad clave para seguir soñando con su tercera clasificación mundialista.

Panamá busca afianzarse en casa

En paralelo, la selección de Panamá recibirá a Surinam en la Ciudad de Panamá, en otro duelo decisivo del mismo grupo.El conjunto dirigido por Thomas Christiansen lidera la tabla y buscará una victoria que lo acerque a la siguiente fase de las Eliminatorias Concacaf.

Por su parte, Surinam llega motivado tras vencer a El Salvador y tratará de sorprender a domicilio para mantener sus aspiraciones de clasificación.

Horarios y canales para ver los partidos

El Salvador vs. Guatemala Martes 14 de octubre de 2025 8:00 p.m. Canal 4 El Salvador, Tigo Sports Guatemala, Tigo Sports Honduras, YouTube Concacaf, App TDMAX Estadio Cuscatlán, San Salvador Panamá vs. Surinam Martes 14 de octubre de 2025 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) App TDMAX, RPC Canal 4, TVMax Panamá Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

Ambos encuentros se podrán seguir en directo a través de la aplicación TDMAX, que transmitirá toda la jornada de las Eliminatorias Concacaf.

Tabla del Grupo A antes de la jornada

Panamá 5 Surinam 5 El Salvador 3 Guatemala 2

El Salvador necesita una victoria para mantenerse con vida, mientras que Panamá puede asegurar su clasificación con un triunfo en casa.

Jornada decisiva rumbo al Mundial 2026

Panamá buscará mantener el liderato ante Surinam en el Rommel Fernández. Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol. ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

Con los resultados de este martes, el panorama del Grupo A podría definirse en gran medida. Panamá y Surinam buscan consolidarse, mientras que El Salvador y Guatemala juegan por mantenerse en carrera.

Los duelos prometen intensidad y emoción en una jornada clave para el fútbol centroamericano.

