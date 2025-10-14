Teleguía Deportes

El Salvador vs. Guatemala y Panamá vs. Surinam: horarios y canales de los partidos de Eliminatorias Concacaf

El Salvador vs. Guatemala y Panamá vs. Surinam se juegan este martes 14 de octubre por las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Conozca los horarios, canales y cómo ver ambos partidos en vivo

Por Hillary Chinchilla Marín
El partido entre El Salvador y Panamá fue de dientes apretados, pero ganaron los canaleros.
El Salvador recibe a Guatemala en el Cuscatlán en duelo clave del Grupo A. (X de Fepafut/X de Fepafut)

La jornada de este martes 14 de octubre promete emociones en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El Salvador recibirá a Guatemala en San Salvador, mientras que Panamá buscará mantener el liderato del Grupo A ante Surinam en la capital canalera.

El histórico Estadio Cuscatlán será escenario del enfrentamiento entre El Salvador y Guatemala, un clásico regional que podría definir el rumbo del Grupo A.

La Selecta llega con urgencia de puntos, tras caer ante Panamá y Surinam, mientras que La Bicolor chapina busca revancha luego de la derrota en el primer encuentro entre ambos.

El partido será el último de El Salvador como local en esta ronda y representa una oportunidad clave para seguir soñando con su tercera clasificación mundialista.

Panamá busca afianzarse en casa

En paralelo, la selección de Panamá recibirá a Surinam en la Ciudad de Panamá, en otro duelo decisivo del mismo grupo.El conjunto dirigido por Thomas Christiansen lidera la tabla y buscará una victoria que lo acerque a la siguiente fase de las Eliminatorias Concacaf.

Por su parte, Surinam llega motivado tras vencer a El Salvador y tratará de sorprender a domicilio para mantener sus aspiraciones de clasificación.

Horarios y canales para ver los partidos

El Salvador vs. GuatemalaMartes 14 de octubre de 20258:00 p.m.Canal 4 El Salvador, Tigo Sports Guatemala, Tigo Sports Honduras, YouTube Concacaf, App TDMAXEstadio Cuscatlán, San Salvador
Panamá vs. SurinamMartes 14 de octubre de 20257:00 p.m. (hora de Costa Rica)App TDMAX, RPC Canal 4, TVMax PanamáEstadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

Ambos encuentros se podrán seguir en directo a través de la aplicación TDMAX, que transmitirá toda la jornada de las Eliminatorias Concacaf.

Tabla del Grupo A antes de la jornada

Panamá5
Surinam5
El Salvador3
Guatemala 2

El Salvador necesita una victoria para mantenerse con vida, mientras que Panamá puede asegurar su clasificación con un triunfo en casa.

Jornada decisiva rumbo al Mundial 2026

Panamá vs Guatemala. Eliminatoria Copa del Mundo 2026. Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.
Panamá buscará mantener el liderato ante Surinam en el Rommel Fernández. Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol. ( Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol /Fotos tomada de Federación Panameña de Fútbol.)

Con los resultados de este martes, el panorama del Grupo A podría definirse en gran medida. Panamá y Surinam buscan consolidarse, mientras que El Salvador y Guatemala juegan por mantenerse en carrera.

Los duelos prometen intensidad y emoción en una jornada clave para el fútbol centroamericano.

Nota realizada con ayuda de IA

Eliminatorias ConcacafPanamáSurinamEl SalvadorGuatemalaMundial 2026
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

