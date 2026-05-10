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¿Era penal para Herediano? Esto dice Henry Bejarano tras polémica jugada

La polémica se presentó al minuto 62 del juego entre florenses y brumosos en el estadio Carlos Alvarado.

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Por Henry Bejarano Matarrita

La semifinal entre el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés dejó una de las grandes polémicas del partido luego de una acción en el área brumosa que los florenses reclamaron como penal.

La jugada que generó discusión

Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
Herediano reclamó un penal al minuto 62 del partido. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La acción ocurrió al minuto 62 del compromiso cuando un balón impactó aparentemente la mano de un defensor cartaginés dentro del área.

De inmediato, jugadores y aficionados del Team reclamaron la infracción, mientras el juego continuó sin sanción arbitral.

Henry Bejarano fue claro

El exárbitro y analista arbitral Henry Bejarano analizó la jugada y aseguró que, para él, sí debió sancionarse penal a favor de Herediano.

“Eso es penal, me parece penal porque tiene la mano extendida, la tiene abierta, por lo tanto es penal y es increíble que no lo vea el VAR”, afirmó Bejarano..

Un cierre lleno de tensión

La serie semifinal se jugó con muchísima intensidad y cualquier detalle podía cambiar el rumbo del encuentro, por lo que la acción terminó generando todavía más presión sobre el arbitraje.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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