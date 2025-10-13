Estas son las dos mejores selecciones de la historia de Centroamérica según la IA

Según un ranking elaborado por la Inteligencia Artificial, con base en la trayectoria, logros, jugadores y participaciones en torneos internacionales, Costa Rica se consolida como la selección centroamericana más exitosa de la historia.
El estudio, generado a partir de información deportiva y análisis estadístico, destaca que la Tricolor ha sido la más constante en su rendimiento, especialmente por su participación en seis Copas del Mundo y su histórica actuación en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final.
LEA MÁS: Las mejores ciudades de Centroamérica según la inteligencia artificial
Además, ha conquistado nueve títulos regionales —ocho Copas UNCAF y una Copa Centroamericana— y ha formado jugadores de talla internacional como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Paulo Wanchope, Celso Borges y Joel Campbell.
El ranking histórico de la IA
|Costa Rica
|Históricamente la más sólida de la región; llegó a cuartos de final en Brasil 2014.
|Keylor Navas, Walter Centeno, Paulo Wanchope, Bryan Ruiz, Celso Borges, Joel Campbell
|Copa UNCAF (8), Copa Centroamericana (1)
|9
|Panamá
|Ascenso notable; clasificó a su primer Mundial en 2018 y fue subcampeón de la Copa Oro 2023.
|Blas Pérez, Luis Tejada, Jaime Penedo, Román Torres
|Copa Centroamericana (1)
|1
|Honduras
|Competidor histórico con tres participaciones mundialistas y títulos regionales.
|Maynor Figueroa, Amado Guevara, Carlos Pavón, David Suazo
|Copa UNCAF (3)
|3
|El Salvador
|Participó en dos Mundiales, aunque con resultados limitados.
|Jorge “Mágico” González
|Sin títulos mayores
|2
|Guatemala
|Participante constante en torneos regionales; crecimiento en el ranking FIFA.
|Carlos Ruiz, Dwight Pezzarossi
|Sin títulos mayores
|0
|Nicaragua
|En desarrollo; ha aumentado su presencia internacional en los últimos años.
|Juan Barrera
|Sin títulos mayores
|0
|Belice
|Selección con menor trayectoria y experiencia en torneos internacionales.
|Elroy Smith
|Sin títulos mayores
|0
Panamá y Honduras, las más cercanas
La IA ubica a Panamá en la segunda posición, destacando su clasificación al Mundial de Rusia 2018 y su progreso competitivo en la Copa Oro 2023, donde alcanzó el subcampeonato. En tercer lugar aparece Honduras, una selección con historia mundialista (1982, 2010 y 2014) y títulos en competiciones centroamericanas.
Centroamérica en crecimiento
El ranking también reconoce el progreso reciente de Guatemala y Nicaragua, selecciones que han mostrado una evolución deportiva y organizativa, así como el compromiso por fortalecer sus ligas nacionales.
LEA MÁS: La Inteligencia Artificial eligió a los tres países más hermosos de Centroamérica, vea cuáles son
En contraste, Belice continúa en desarrollo, con menor presencia en torneos internacionales.
*Nota realizada con ayuda de IA.