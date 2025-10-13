Teleguía Deportes

Estas son las dos mejores selecciones de la historia de Centroamérica según la IA

Un análisis realizado con inteligencia artificial posiciona a Costa Rica como la selección más destacada de la historia en Centroamérica, gracias a su desempeño en Copas del Mundo, títulos regionales y jugadores icónicos

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Honduras vs. Costa Rica
Costa Rica lidera el ranking histórico de selecciones centroamericanas según la inteligencia artificial. (shu/FCRF)

Según un ranking elaborado por la Inteligencia Artificial, con base en la trayectoria, logros, jugadores y participaciones en torneos internacionales, Costa Rica se consolida como la selección centroamericana más exitosa de la historia.

El estudio, generado a partir de información deportiva y análisis estadístico, destaca que la Tricolor ha sido la más constante en su rendimiento, especialmente por su participación en seis Copas del Mundo y su histórica actuación en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final.

LEA MÁS: Las mejores ciudades de Centroamérica según la inteligencia artificial

Además, ha conquistado nueve títulos regionales —ocho Copas UNCAF y una Copa Centroamericana— y ha formado jugadores de talla internacional como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Paulo Wanchope, Celso Borges y Joel Campbell.

El ranking histórico de la IA

Costa RicaHistóricamente la más sólida de la región; llegó a cuartos de final en Brasil 2014.Keylor Navas, Walter Centeno, Paulo Wanchope, Bryan Ruiz, Celso Borges, Joel CampbellCopa UNCAF (8), Copa Centroamericana (1)9
PanamáAscenso notable; clasificó a su primer Mundial en 2018 y fue subcampeón de la Copa Oro 2023.Blas Pérez, Luis Tejada, Jaime Penedo, Román TorresCopa Centroamericana (1)1
HondurasCompetidor histórico con tres participaciones mundialistas y títulos regionales.Maynor Figueroa, Amado Guevara, Carlos Pavón, David SuazoCopa UNCAF (3)3
El SalvadorParticipó en dos Mundiales, aunque con resultados limitados.Jorge “Mágico” GonzálezSin títulos mayores2
GuatemalaParticipante constante en torneos regionales; crecimiento en el ranking FIFA.Carlos Ruiz, Dwight PezzarossiSin títulos mayores0
NicaraguaEn desarrollo; ha aumentado su presencia internacional en los últimos años.Juan BarreraSin títulos mayores0
BeliceSelección con menor trayectoria y experiencia en torneos internacionales.Elroy SmithSin títulos mayores0

Panamá y Honduras, las más cercanas

Selección de Panamá, eliminatoria
Panamá y Honduras completan el podio regional por su progreso competitivo en los últimos años. (Fepafut /Fepafut)

La IA ubica a Panamá en la segunda posición, destacando su clasificación al Mundial de Rusia 2018 y su progreso competitivo en la Copa Oro 2023, donde alcanzó el subcampeonato. En tercer lugar aparece Honduras, una selección con historia mundialista (1982, 2010 y 2014) y títulos en competiciones centroamericanas.

Centroamérica en crecimiento

El ranking también reconoce el progreso reciente de Guatemala y Nicaragua, selecciones que han mostrado una evolución deportiva y organizativa, así como el compromiso por fortalecer sus ligas nacionales.

LEA MÁS: La Inteligencia Artificial eligió a los tres países más hermosos de Centroamérica, vea cuáles son

En contraste, Belice continúa en desarrollo, con menor presencia en torneos internacionales.

*Nota realizada con ayuda de IA.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
, selección centroamericanaCentroaméricaCosta RicaPanamáNicaraguaHondurasGuatemalaBeliceEl SalvadorNotas IALTNotas IALTHrankingInteligencia artificial
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.