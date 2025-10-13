Estas son las dos mejores selecciones de la historia de Centroamérica según la IA

Costa Rica lidera el ranking histórico de selecciones centroamericanas según la inteligencia artificial. (shu/FCRF)

Según un ranking elaborado por la Inteligencia Artificial, con base en la trayectoria, logros, jugadores y participaciones en torneos internacionales, Costa Rica se consolida como la selección centroamericana más exitosa de la historia.

El estudio, generado a partir de información deportiva y análisis estadístico, destaca que la Tricolor ha sido la más constante en su rendimiento, especialmente por su participación en seis Copas del Mundo y su histórica actuación en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final.

Además, ha conquistado nueve títulos regionales —ocho Copas UNCAF y una Copa Centroamericana— y ha formado jugadores de talla internacional como Keylor Navas, Bryan Ruiz, Paulo Wanchope, Celso Borges y Joel Campbell.

El ranking histórico de la IA

Costa Rica Históricamente la más sólida de la región; llegó a cuartos de final en Brasil 2014. Keylor Navas, Walter Centeno, Paulo Wanchope, Bryan Ruiz, Celso Borges, Joel Campbell Copa UNCAF (8), Copa Centroamericana (1) 9 Panamá Ascenso notable; clasificó a su primer Mundial en 2018 y fue subcampeón de la Copa Oro 2023. Blas Pérez, Luis Tejada, Jaime Penedo, Román Torres Copa Centroamericana (1) 1 Honduras Competidor histórico con tres participaciones mundialistas y títulos regionales. Maynor Figueroa, Amado Guevara, Carlos Pavón, David Suazo Copa UNCAF (3) 3 El Salvador Participó en dos Mundiales, aunque con resultados limitados. Jorge “Mágico” González Sin títulos mayores 2 Guatemala Participante constante en torneos regionales; crecimiento en el ranking FIFA. Carlos Ruiz, Dwight Pezzarossi Sin títulos mayores 0 Nicaragua En desarrollo; ha aumentado su presencia internacional en los últimos años. Juan Barrera Sin títulos mayores 0 Belice Selección con menor trayectoria y experiencia en torneos internacionales. Elroy Smith Sin títulos mayores 0

Panamá y Honduras, las más cercanas

Panamá y Honduras completan el podio regional por su progreso competitivo en los últimos años. (Fepafut /Fepafut)

La IA ubica a Panamá en la segunda posición, destacando su clasificación al Mundial de Rusia 2018 y su progreso competitivo en la Copa Oro 2023, donde alcanzó el subcampeonato. En tercer lugar aparece Honduras, una selección con historia mundialista (1982, 2010 y 2014) y títulos en competiciones centroamericanas.

Centroamérica en crecimiento

El ranking también reconoce el progreso reciente de Guatemala y Nicaragua, selecciones que han mostrado una evolución deportiva y organizativa, así como el compromiso por fortalecer sus ligas nacionales.

En contraste, Belice continúa en desarrollo, con menor presencia en torneos internacionales.

*Nota realizada con ayuda de IA.