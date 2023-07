Esto dijo Youstin Salas de los entrenamientos de Luis Fernando Suárez

Youstin Salas se mostró agradecido con Luis Fernando Súarez (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El mediocampista del Deportivo Saprissa, Youstin Salas, habló claro sobre el exentrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez.

El jugador no quiso dar demasiados detalles sobre cómo eran los entrenamientos del técnico, tras las declaraciones de Ronald “La Bala” Gómez, que aseguró que no eran exigentes ni dinámicos.

“Mejor no entro en detalles, ya el profe dijo lo que tenía que decir. Yo estoy muy agradecido con el cuerpo técnico y ya el profe La Bala dijo lo que tenía que decir y se respeta”, dijo a La Teja en zona mixta tras finalizar el duelo del Deportivo Saprissa ante el Sporting.

Salas agregó que siempre va a estar agradecido con el colombiano por tomarlo en cuenta y agregó que un jugador nunca va a hablar mal del su jefe.

“Es el trabajo de uno y no se puede hablar mal del jefe, es muy difícil, ya cuando uno no está adentro (en la Sele) es diferente y se puede hablar más. Yo estoy muy agradecido porque fue el primero que me dio una oportunidad en La Sele, siempre acate lo que él me dijo y le deseo lo mejor en lo que venga en su carrera”, concluyó.