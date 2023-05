Esto opinan los morados sobre la “novela” que se armó con relación a Joel Campbell

Joel Campbell celebrando la 37 (Tomada de Instagram)

Joel Campbell está a punto de finalizar su vínculo con el León de México y todo parece indicar que su destino podría estar en el Deportivo Saprissa o con la Liga Deportiva Alajuelense.

El jugador le confirmó a ESPN Costa Rica que está en negociaciones con ambos clubes y este jueves los rumores indican que la propuesta morada no llenó las expectativas del delantero, por lo que el cuadro manudo tendría ventaja.

Esta información generó que Campbell sea tendencia en redes sociales, donde los aficionados y periodistas deportivos discuten sobre su fichaje.

Algunos aficionados tibaseños tienen la esperanza de que al ariete le gane el corazón y elija a Saprissa antes que el dinero, porque siempre ha reconocido que es un morado más y recientemente dijo que si volvia a Costa Rica no era por dinero.

Sin embargo, la mayoría de morados ya no tienen tan altas expectativas y están resignados a ver al 12 de la Tricolor con la camiseta rojinegra, al igual que lo hicieron Celso Borges, Álvaro Saborío, Rolando Fonseca y muchos más.

“Lo de Joel me tiene sin cuidado. Me han roto el corazón suficientes pechos fríos que le dieron la espalda al equipo”, “A todos esos que dicen “es que es un trabajo, lógico que vaya a dónde le paguen más”, les recuerdo la primera frase de Waston en su publicación en IG “el fútbol es más que un deporte o un trabajo para nosotros”, “A mí Joel no me desvela, solo hay dos jugadores a quienes he idolatrado en tiempos recientes además de Mariano: Bolaños y Alonso Solís”, “El que no quiere estar, que no esté”, escribieron algunos morados con cierto rencor.

Informa @10Educastillo en @TeleticaRadio que Saprissa desistió ir por Joel Campbell.

Se iba a convertir en el mejor pagado de la escuadra morada, pero no llenó las expectativas del jugador. — Leo (@LeoSandi_CR) May 18, 2023

Lo de Joel me tiene sin cuidado. Me han roto el corazón suficientes pechos fríos que le dieron la espalda al equipo que les dió un nombre, así como he visto a verdaderos morados que no dudaron en escoger su casa sin importar ofertas mejores en otro lado. La 38 es mi único anhelo. https://t.co/4h9a718w7x pic.twitter.com/CkFrZj24Jk — Ultron Morado (@UltronMorado) May 17, 2023

Con el nivel de solvencia económica de @joel_campbell12 , negociar con el archirival para ganarse $70k más, en lugar de quedar en la Historia como un ídolo morado (que lo diga Paté, Coronado, Lonnis, Porritas) o como un buen jugador que no será ídolo (que lo diga Fonseca,… — Efra (@ShumwayGordn) May 17, 2023