Eurocopa 2024 arranca este viernes con partidazos imperdibles

Eurocopa inicia este viernes 14 de junio (Uefa.com)

Este viernes arranca la Eurocopa 2024 que estará cargada de intensos partidazos donde 24 selecciones se medirán en Alemania.

El torneo más importante de Europa a nivel de selecciones empieza este viernes con un partido muy atractivo, la anfitriona contra Escocia, este duelo será a la 1 de la tarde en horario de Costa Rica.

La acción se reanudará el sábado con tres partidos: Hungría vs. Suiza 7 a. m, España vs. Croacia 10 a.m e Italia vs. Albania 1 p.m.

LEA MÁS: Gustavo Alfaro presenta a sus elegidos para la Copa América

El domingo también se disputarán tres choques, Polonia vs. Países Bajos 7 a. m, Eslovenia vs. Dinamarca 10 a. m. y Serbia vs. Inglaterra 1 p. m.

La fase de grupos se extenderá hasta el 26 de junio, habrá un descanso de tres días y a partir del 29 de junio empezarán los octavos de final.

La final está pactada para el 14 de julio en el Estadio Olímpico de Berlín, a la 1 de la tarde.

Todos los partidos se podrán seguir por medio de la señal de los canales de ESPN, disponibles en la mayoría de cableras del país.

Fase de grupos

14 de junio: Alemania vs. Escocia 1 p. m.

15 de junio: Hungría vs. Suiza 7 a. m. / España vs. Croacia 10 a. m. / Italia vs. Albania 1 p. m.

16 de junio: Polonia vs. Países Bajos 7 a. m. / Eslovenia vs. Dinamarca 10 a. m. / Serbia vs. Inglaterra 1 p. m.

17 de junio: Rumania vs. Ucrania 7 a. m. / Bélgica vs. Eslovaquia 10 a. m. / Austria vs. Francia 1 p. m.

18 de junio: Turquía vs. Georgia 10 a. m. / Portugal vs. República Checa 1 p. m.

19 de junio: Croacia vs. Albania 7 a. m. / Alemania vs. Hungría 10 a. m. / Escocia vs. Suiza 1 p. m.

20 junio: Eslovenia vs. Serbia 7 a. m. / Dinamarca vs. Inglaterra 10 a. m. / España vs. Italia 1 p. m.

21 de junio: Eslovaquia vs. Ucrania 7 a. m. / Polonia vs. Austria 10 a. m. / Países Bajos vs. Francia 1 p. m.

22 de junio: Georgia vs. República Checa 7 a. m. / Turquía vs. Portugal 10 a. m. / Bélgica vs. Rumania 1 p. m

23 de junio: Suiza vs. Alemania 1 p. m. / Escocia vs. Hungría 1 p. m.

24 de junio: Albania vs. España 1 p. m. / Croacia vs. Italia 1 p. m.

25 de junio: Francia vs. Polonia 10 a. m. / Países Bajos vs. Austria 10 a. m. / Dinamarca vs. Serbia 1 p. m. / Inglaterra vs. Eslovenia 1 p. m.

26 de junio: Eslovaquia vs. Rumania 10 a. m. / Ucrania vs. Bélgica 10 a. m. / Georgia vs. Portugal 1 p. m. / Chequia vs. Turquía 1 p. m.