Exmiembro del cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez criticó preparación de Qatar 2022

Erick Sánchez, preparador físico, fue muy claro que no le gustó del trabajo de la Sele previo a Qatar 2022. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Erick Sánchez, expreparador físico de la Selección de Costa Rica, no se anduvo por las ramas para señalar que la preparación para el Mundial Qatar 2022 no fue la mejor.

En entrevista en el programa Tigo Sports AM, este jueves por la mañana, el profesional encargado del área física, junto al colombiano Iván Niño en la cita mundialista, señaló lo que no le gustó.

Sánchez también estuvo con la Sele en Brasil 2014 y Rusia 2018, por lo que hizo la comparación. Él dejó a la Tricolor en enero, junto a Ronald Gómez.

“A mí no me gustó, es un pensamiento muy particular. No me gustó porque uno compara con los otros dos mundiales. Para Brasil entrenamos con cargas adecuadas en el Proyecto Gol, tuvimos un fogueo contra Japón, otro contra Irlanda, juegos de buena exigencia.

“En el siguiente mundial (Rusia) hicimos una buena preparación acá, trajimos a un readaptador físico para que trabajara con algunos que llegaron con alguna dolencia como Marco Ureña y Christian Bolaños. Tuvimos fogueos de calidad contra Bélgica, Inglaterra e Irlanda del Norte”, comentó.

💥 “No me gustó la preparación del Mundial”, ex preparador físico de #LaSele en #Qatar2022



📲 La entrevista completa con Erick Sánchez en el App de Tigo Sports Costa Rica pic.twitter.com/jGMDVxWFpS — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 13, 2023

Para Sánchez el no disputar amistosos cerca del mundial fue un error en esta ocasión.

“Ese fogueo es el que te dice si esas semanas que trabajaste antes del mundial, de qué estás hecho y acá se nos prende la luz. Jugamos contra Japón y nos comimos tres antes del mundial de Brasil y la gente quería quitar a Pinto.

“A partir de esos resultados, el técnico dice, ‘me pasó esto, voy a hacer estos ajustes para que en el mundial no me pase’, y hacés un mundial digno. Son cosas que no pasaron en el último mundial. Para nadie es un secreto que hubo poco fogueo, se cayó uno que para mí no era adecuado. Hay cosas de la preparación que vi de los otros dos mundiales que no se plasmaron en este”.