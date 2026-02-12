FC Barcelona vs. Atlético de Madrid HOY: horario y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa del Rey 2026 en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

Las semifinales de la Copa del Rey 2026 continuan con un duelo de alto voltaje entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentarán este jueves 12 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Un clásico con sabor a final anticipada

Barcelona y Atlético disputan la semifinal de ida de la Copa del Rey 2026. (LLUIS GENE/AFP)

El choque entre azulgranas y colchoneros marcará el primer capítulo de una serie que promete intensidad, táctica y emociones fuertes. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras de título y con plantillas diseñadas para competir al máximo nivel.

El partido se disputará a las 2 p. m. hora de Costa Rica (9 p. m. en España), en uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo.

Para los aficionados ticos, será una oportunidad ideal para seguir en vivo a dos de los clubes más importantes del fútbol español en una instancia decisiva.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026?

En Costa Rica, el partido se podrá ver EN VIVO a través de:

SKY Sports

SKY Plus

A continuación, la guía completa de transmisión internacional:

País Horario Canales TV / Streaming España 9:00 p.m. TVE La 1, RTVE Play, TV3, 3Cat, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 2:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus Costa Rica 2:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus El Salvador 2:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus Nicaragua 2:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus Guatemala 2:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus Honduras 2:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus Perú 3:00 p.m. América TV y América TV Go Colombia 3:00 p.m. Win Sports y Win Play Ecuador 3:00 p.m. El Canal del Fútbol (ECDF) Canadá 3:00 p.m. fuboTV Cuba 3:00 p.m. Tele Rebelde Panamá 3:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus Puerto Rico 4:00 p.m. ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App República Dominicana 4:00 p.m. SKY Sports y SKY Plus Venezuela 4:00 p.m. Meridiano TV y Venevisión Bolivia 4:00 p.m. Sin transmisión Argentina 5:00 p.m. Flow Sports TV Chile 5:00 p.m. Sin transmisión Uruguay 5:00 p.m. Flow Sports TV Paraguay 5:00 p.m. Flow Sports TV Brasil 5:00 p.m. ESPN y Disney Plus Premium Reino Unido 8:00 p.m. TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App Alemania 9:00 p.m. DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL Francia 9:00 p.m. L’Équipe Live Foot

La Copa del Rey entra en su fase más decisiva y este enfrentamiento promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada.

El choque de vuelta dónde se definirá todo será el 3 de marzo en territorio culé.

En Costa Rica el juego se verá a las 2:00 p.m. por SKY Sports. (Chatgpt /Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA