FC Barcelona vs. Atlético de Madrid HOY: horario y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa del Rey 2026 en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

Las semifinales de la Copa del Rey 2026 continuan con un duelo de alto voltaje entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentarán este jueves 12 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Un clásico con sabor a final anticipada
El choque entre azulgranas y colchoneros marcará el primer capítulo de una serie que promete intensidad, táctica y emociones fuertes. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras de título y con plantillas diseñadas para competir al máximo nivel.
El partido se disputará a las 2 p. m. hora de Costa Rica (9 p. m. en España), en uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo.
Para los aficionados ticos, será una oportunidad ideal para seguir en vivo a dos de los clubes más importantes del fútbol español en una instancia decisiva.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026?
En Costa Rica, el partido se podrá ver EN VIVO a través de:
- SKY Sports
- SKY Plus
A continuación, la guía completa de transmisión internacional:
|País
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|9:00 p.m.
|TVE La 1, RTVE Play, TV3, 3Cat, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus
|Estados Unidos
|3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|2:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|2:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|2:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|2:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|2:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|3:00 p.m.
|América TV y América TV Go
|Colombia
|3:00 p.m.
|Win Sports y Win Play
|Ecuador
|3:00 p.m.
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|Canadá
|3:00 p.m.
|fuboTV
|Cuba
|3:00 p.m.
|Tele Rebelde
|Panamá
|3:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Puerto Rico
|4:00 p.m.
|ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|República Dominicana
|4:00 p.m.
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Meridiano TV y Venevisión
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Sin transmisión
|Argentina
|5:00 p.m.
|Flow Sports TV
|Chile
|5:00 p.m.
|Sin transmisión
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Flow Sports TV
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Flow Sports TV
|Brasil
|5:00 p.m.
|ESPN y Disney Plus Premium
|Reino Unido
|8:00 p.m.
|TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
|Alemania
|9:00 p.m.
|DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
|Francia
|9:00 p.m.
|L’Équipe Live Foot
La Copa del Rey entra en su fase más decisiva y este enfrentamiento promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada.
El choque de vuelta dónde se definirá todo será el 3 de marzo en territorio culé.
Nota realizada con ayuda de IA