FC Barcelona vs. Atlético de Madrid HOY: horario y dónde ver EN VIVO la semifinal de Copa del Rey 2026 en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos

El Estadio Riyadh Air Metropolitano será escenario del primer duelo de semifinales de la Copa del Rey 2026 entre FC Barcelona y Atlético de Madrid

Por Hillary Chinchilla Marín

Las semifinales de la Copa del Rey 2026 continuan con un duelo de alto voltaje entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, que se enfrentarán este jueves 12 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

Un clásico con sabor a final anticipada

Barcelona vs Atlético
Barcelona y Atlético disputan la semifinal de ida de la Copa del Rey 2026. (LLUIS GENE/AFP)

El choque entre azulgranas y colchoneros marcará el primer capítulo de una serie que promete intensidad, táctica y emociones fuertes. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras de título y con plantillas diseñadas para competir al máximo nivel.

El partido se disputará a las 2 p. m. hora de Costa Rica (9 p. m. en España), en uno de los escenarios más imponentes del fútbol europeo.

LEA MÁS: “Fue como jugar contra el Real Madrid”: Exfigura recordó la histórica hazaña de Alajuelense que se celebra hoy

Para los aficionados ticos, será una oportunidad ideal para seguir en vivo a dos de los clubes más importantes del fútbol español en una instancia decisiva.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026?

En Costa Rica, el partido se podrá ver EN VIVO a través de:

  • SKY Sports
  • SKY Plus

A continuación, la guía completa de transmisión internacional:

PaísHorarioCanales TV / Streaming
España9:00 p.m.TVE La 1, RTVE Play, TV3, 3Cat, Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD, Movistar LaLiga TV 2, Movistar LaLiga TV Bar, fuboTV y Movistar Plus
Estados Unidos3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PTESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
México2:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica2:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
El Salvador2:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua2:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
Guatemala2:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
Honduras2:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
Perú3:00 p.m.América TV y América TV Go
Colombia3:00 p.m.Win Sports y Win Play
Ecuador3:00 p.m.El Canal del Fútbol (ECDF)
Canadá3:00 p.m.fuboTV
Cuba3:00 p.m.Tele Rebelde
Panamá3:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
Puerto Rico4:00 p.m.ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
República Dominicana4:00 p.m.SKY Sports y SKY Plus
Venezuela4:00 p.m.Meridiano TV y Venevisión
Bolivia4:00 p.m.Sin transmisión
Argentina5:00 p.m.Flow Sports TV
Chile5:00 p.m.Sin transmisión
Uruguay5:00 p.m.Flow Sports TV
Paraguay5:00 p.m.Flow Sports TV
Brasil5:00 p.m.ESPN y Disney Plus Premium
Reino Unido8:00 p.m.TNT Sports 1, Discover+ y Discovery+ App
Alemania9:00 p.m.DAZN Deutschland y Sportdigital FUSSBALL
Francia9:00 p.m.L’Équipe Live Foot

La Copa del Rey entra en su fase más decisiva y este enfrentamiento promete ser uno de los partidos más atractivos de la temporada.

El choque de vuelta dónde se definirá todo será el 3 de marzo en territorio culé.

Atlético busca recortar puntos ante un Barcelona que llega en la cima del torneo. (Foto IA)
En Costa Rica el juego se verá a las 2:00 p.m. por SKY Sports. (Chatgpt /Chatgpt)

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

