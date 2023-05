Fedefútbol no aprendió lección de Manfred Ugalde y ahora hablan del físico de Aarón Suárez

Claudio Vivas (izquierda) tampoco escondió que el futbolista tiene un gran talento. (Fedefutbol)

Parece que en la Fedefútbol no aprenden de las lecciones porque otra vez uno de sus miembros tocó un tema que es muy sensible: el físico de un jugador.

Esta vez se trata de Claudio Vivas, director deportivo de la Fede, quien quiso resaltar el fútbol de Aarón Suárez, volante de Alajuelense, pero se rajó con una polémica conclusión.

“Me parece un gran jugador de fútbol, jugador que si tuviera diez centímetros más estaría jugando en Europa o en otra liga, pero lamentablemente ese físico le sirve para ser un jugador destacado acá, un futbolista que a mí me gusta mucho”, comentó.

En la entrevista aprovechó para describir cómo juega Suárez y del por qué lo tiene como loco.

“El jugador que marca mucha diferencia en el cambio de ritmo, cambio de pie a pie, el pase a gol, en el remate sin tener problemas de perfiles, me parece que marca diferencia y él lo hace”, citó.

Además explicó desde su visión del por qué en algunos partidos con los manudos no se destaca tanto y que no debe ser motivo para polémica, ya que por su puesto, de cierta manera, es permitido.

“Es inconstante en los partidos, pero bueno, a veces cuesta que tengan una constancia permanente, he ido varias veces a la cancha de la Liga, la gente le pide más consistencia, pero no se olviden que los números diez a veces no la tocan y cuando lo hacen, marcan la diferencia”.

Polémica

Esta no es la primera vez que un miembro de la Fedefutbol se refiere al físico de un jugador, el último fue Luis Fernando Suárez, técnico de la Mayor, cuando dio a entender que sacó de cambio a Manfred Ugalde por su físico y motivo por el que el jugador renunció a la Sele mientras el colombiano siga como entrenador.

“Lo que yo veía en determinado momento era buscar o más profundidad o una situación que debía darse más a la mitad, que en determinado momento no veía totalmente claro.

“Me llevó a tomar esa decisión básicamente lo que pasó en Panamá y viendo los duelos que se presentaron entre Ugalde y los panameños pues fue muy complicado para él, la gran mayoría de los duelos los perdió y hoy iba a tener casi que lo mismo.

“Una situación donde había que hacer una propuesta, buscar el gol y además saber que había que chocar mucho y creo que en ese sentido Moya y Jurguens podía darse más que el caso de Ugalde”, fue el argumento de Suárez en aquel entonces.