¿Fue bien anulado el gol de Saprissa contra Cartaginés? Pedro Navarro analizó acciones polémicas

Pedro Navarro analizó polémicas jugadas del partido de Saprissa y Cartaginés (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

El empate a un gol entre Saprissa y Cartaginés tuvo mucha polémica arbitral que dejó descontentos a los integrantes y aficionados de los dos equipos, por lo que el exsilbatero y analista arbitral Pedro Navarro dio su opinión sobre el trabajo de Keylor Herrera.

El experimentado exreferí estuvo este domingo en Teletica Deportes y analizó algunas de las jugadas del encuentro y es que, aunque muchos morados no quedaron contentos con el gol que les anularon, para él estuvo bien.

LEA MÁS: Saprissa vs Cartaginés: ¿estuvo bien expulsado el jugador brumoso Kevin Espinoza?

“Estas jugadas toman mucho tiempo porque hay varios aspectos que evaluar: la supuesta posición en fuera de juego de Ariel, que no había, pero hubo contacto entre Jefferson y un jugador de Cartaginés. Para este servidor, el contacto por la espalda es claro. Hubo empujón, no es hombro con hombro, pero leve o fuerte, el empujón crea un impacto en el defensor del Cartaginés que no deja que pueda atacar ese balón”, comentó en Teletica Deportes.

Navarro también se refirió a los constantes “abrazos” que recibe Kendall Waston cuando va al área rival en una jugada de balón parado.

“Para mí este tipo de acciones no es una falta porque tendría que haber faltas en todos los tiros de esquina. Él (brumoso) pone el brazo fuerte hacia el frente, no lo está abrazando, van igual. La diferencia en la que le pitan a Jefferson es que el otro tenía alta posibilidad de jugar el balón, pero aquí el balón va en el aire”, explicó.

LEA MÁS: Saprissa casi fuera de semifinales, Cartaginés saca punto de oro

Incluso mencionó que en otras jugadas, el zaguero morado se dejó ir al suelo con solo que le “pongan” un brazo encima.

Así que, a pesar de la molestia de los morados, para Navarro el trabajo de Herrera estuvo correcto.

¿Bien anulado el gol a Saprissa? Sí. pic.twitter.com/wM6TBZEAgd — TD Más (@tdmascrc) April 27, 2025