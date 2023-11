Gerard Piqué habló por primera vez sobre su separación de Shakira en una extensa entrevista

Gerard Piqué aseguró que nadie sabe ni el 10 % de lo que pasó durante su sepracion de Shakira (La Nación de Argentina)

Tras meses de especulaciones, indirectas, canciones y hasta procesos judiciales, Gerard Piqué por fin habló sobre su separación de Shakira.

El exjugador del FC Barcelona quiso contar cómo ha sido su vida en el año que ha estado retirado del fútbol, por eso asistió a una radio catalana para dar una extensa entrevista donde tocó el tema de la cantante.

“Durante mi año de 2022, seguramente fue el año que pasaron más cosas, desde mi separación, mi retirada... Pasó de todo”, analizó.

Piqué agregó que nadie sabe lo que de verdad pasó entre él y la artista colombiana porque la mayoría de información no tenía fundamentos.

“De todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que ha pasado en realidad... Se basan en informaciones que, en su gran mayoría, no son reales, pero yo no puedo salir a desmentir todo lo que leen”.

Y es que la prensa rosa de España, su rápida relación con Clara Chía y las canciones de Shakira lo pintaron como el villano de la historia, hecho que la generó muchas críticas y ataques en redes sociales y hasta en lugares públicos.

“Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes”, dijo en el programa “El món a RAC1″.

El ahora empresario concluyó diciendo que no quiere hablar más del tema, que ya llegará la hora en que diga todo, pero que de momento está muy feliz con Chía y sus negocios como lo es la Kings League.