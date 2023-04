Gianluigi Donnarumma habló claro sobre el posible regreso de Keylor Navas al PSG

Gianluigi Donnarumma habló sobre el posible regreso de Keylor Navas al PSG (FRANCK FIFE/AFP)

El portero titular del París Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, fue claro y dijo lo que piensa sobre un posible regreso de Keylor Navas al equipo parisino.

El arquero italiano le ganó la partida interna al costarricense, razón por la que Navas estuvo varios meses sin jugar y ahora está en condición de préstamo con el Nottingham Forest, que lucha por no descender en la Premier League de Inglaterra.

En una reciente entrevista, Donnarumma habló sobre su futuro en el club parisino y la competencia con Navas.

“Mi futuro, lo veo claro aquí. Espero conseguir muchos trofeos y grandes victorias para este club que me ha dado tanto y siempre ha confiado en mí. Espero devolverle esa confianza. Estoy realmente muy feliz aquí. Me siento como en casa”, indicó a beIN Sports.

Cuando le preguntaron si le preocupa que volviera a la competencia con el costarricense, aseguró que eso lo tiene sin cuidado.

“No, no. No me preocupa en absoluto. Si trabajas y haces las cosas bien, nada te puede preocupar”, concluyó.

El italiano ha sido muy cuestionado por su rendimiento en la UEFA Champions League y en la Copa de Francia, donde en ambos torneos el PSG fue eliminado y él tuvo bastante que ver.